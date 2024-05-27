Литва: 41 відсоток рішень ЄС щодо України блокує Угорщина

У Брюсселі обурені тим, що Будапешт блокує найважливіші зовнішньополітичні ініціативи щодо України та деяких інших країн. Вільнюс підрахував, що Будапешт діє так у 41 відсотках випадків.

Згідно з підрахунками міністерства закордонних справ Литви, понад 40 відсотків рішень Європейського Союзу щодо України блокувала або продовжує блокувати Угорщина. Про це повідомив литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс у понеділок, 27 травня, перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ. "Щодо нинішньої позиції Угорщини необхідна прозорість, - наголосив він і зазначив, що неправильно розглядати численні вето Будапешта як окремі епізоди. - Ми вивчили це питання, і, судячи з усього, близько 41 відсотка рішень Євросоюзу щодо України були заблоковані Угорщиною".

Він навів кілька прикладів: восьмий транш військової допомоги Україні з Європейського фонду миру (ЄФМ), нові багатомільярдні надходження для Києва з цього фонду, переговори про вступ України до ЄС, які "перебувають у заручниках в Угорщини". "І я можу продовжувати і продовжувати: спільна заява щодо Грузії, допомога з ЄФМ Вірменії - майже всі наші необхідні рішення блокуються однією країною", - наголосив Ландсбергіс. Він закликав розглядати ці дії Будапешта як системний підхід до будь-яких зусиль ЄС, "спрямованих на те, щоб відігравати будь-яку значущу роль у зовнішній політиці".

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"Система перешкоджання діям ЄС"

"Я думаю, що це зайшло вже дуже, дуже далеко: якщо поглянути на це системно, то це дуже довгий послужний список, це вже історія перешкоджання здатності Європи діяти, і про це потрібно говорити. Ми маємо знайти спосіб як спільнота, щоб обійти це, бо якщо цьому не протидіяти, ми просто застрягнемо, будемо неефективні й не зможемо рухатися навіть у тих місцях, які мають для нас життєво важливе значення", - сказав міністр журналістам.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс Фото: EU

"Щоразу, коли ми сюди приїжджаємо, нам доводиться переконувати Угорщину не блокувати дуже важливі ініціативи", - сказав і глава МЗС Естонії Маргус Цахна. Він наголосив, що і цього разу необхідно буде переконати угорську сторону зняти блок для надання військової допомоги Україні.

У Євросоюзі "зростає обурення" діями Будапешта

Йдеться також про використання надприбутку від заморожених активів центрального банку РФ для надання допомоги ЗСУ - цей захід у принципі вже було погоджено на рівні лідерів країн Євросоюзу. Рішуче висловилася і міністерка закордонних справ головуючої у Раді ЄС Бельгії Хаджа Лахбіб: "Ми не можемо просто змиритися з тим, що одна країна, яка кілька місяців тому на засіданні Європейської ради також підписалася під цією сумою, тепер блокує цю найважливішу допомогу для України".

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За даними джерела, близького до процесу обговорення, 27 травня на засіданні Ради ЄС із закордонних справ дискусія була зосереджена на питанні Європейського фонду миру, який наразі заблокований однією країною - Угорщиною. Водночас, як наголосив дипломат, в кількох країнах досі не вирішені деякі організаційні питання, пов'язані з наданням допомоги Києву через цей фонд. "Зростає обурення, м'яко кажучи, бо наразі Євросоюз має у своєму розпорядженні 5 мільярдів євро підтримки і дуже скоро матиме у своєму розпорядженні прибутки від іммобілізованих активів, які ризикують не бути використаними належним чином, якщо не буде досягнута угода", - повідомило джерело.

Очікується, що дискусія продовжиться 28 травня на засіданні міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі.