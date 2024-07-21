Кличко не виключає референдуму щодо припинення війни

В інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera мер столиці заявив, що "найближчі місяці будуть дуже складними для Володимира Зеленського".

Президенту України Володимиру Зеленському, можливо, доведеться провести референдум щодо будь-якого плану припинення війни. Як заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, опублікованому у неділю, 21 липня, "найближчі місяці будуть дуже складними для Володимира Зеленського".

"Зеленському, ймовірно, доведеться вдатися до референдуму, я не думаю, що він зможе досягти таких болючих і важливих домовленостей самостійно без народної легітимації. Виходом для нього могло б стати створення уряду національної єдності, на кшталт того, як це відбулося в Ізраїлі після нападу ХАМАСу 7 жовтня", - зазначив він.

Втім, Кличко не впевнений, що Зеленський готовий "відмовитися від централізованої в його руках влади, яку гарантував йому воєнний стан з першого дня російського вторгнення".

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Можлива перемога Трампа

Щодо можливої перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США Кличко наголосив, що "нам доведеться працювати з ним, якщо його оберуть".

"Але я б не був надто поспішним, адже зараз ми перебуваємо в пилу виборчої кампанії. Те, що говориться до голосування навіть щодо України, потім, після виборів, буде зовсім іншим. А Республіканська партія завжди була антиросійською, і я не бачу причин, чому вона повинна зараз підтримувати аргументи Путіна", - зазначив він.

За словами мера Києва, "всі у Вашингтоні дуже добре знають, що російська диктатура становить небезпеку для демократичних суспільств на Заході".

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Вибори в Україні та другий "саміт миру"

Віталій Кличко також зазначив, що зараз в Україні ніхто не хоче виборів, "навіть найзапекліші критики президента". "Внутрішня політична боротьба може розпочатися лише тоді, коли закінчиться війна з Росією. Вибори сьогодні були б тільки на руку Путіну, вони розділили б Україну і послабили б нас перед обличчям ворога, який всіляко намагається нас знищити", - додав він.

Що стосується пропозиції президента Зеленського організувати другий "саміт миру" за участю російської делегації, Кличко додав, що до виборів президента США навряд чи можна очікувати на якусь конкретику. "Подивимося, я не знаю. Росіяни неоднозначні, їм неможливо довіряти. Путін говорить про можливості для миру, але насправді йому потрібен час, щоб окупувати всю Україну, він завжди зраджує своїм обіцянкам. Путін все ще сподівається, що зможе взяти Київ. Однак нічого конкретного не може статися до виборів у США", - сказав він.

За словами столичного мера, "США є ключовим партнером, який повинен гарантувати домовленості з Москвою, і всі хочуть знати, хто буде наступним президентом у Вашингтоні, перш ніж робити якийсь вибір".

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