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Зеленський вірить, що дипломатія допоможе завершити війну

Ольга Журавльова
19 липня 2024 р.

Війну в Україні можна закінчити за допомогою дипломатії, заявив Володимир Зеленський. Він закликає світ тиснути на РФ задля переговорів, і запевняє, що не поступиться територіями.

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Володимир Зеленський
Зеленський вірить, що дипломатія може допомогти повернути всі території УкраїніФото: Sergei Supinsky/AFP/ Getty Images

Президент України Володимир Зеленський вважає, що світ має чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни. Про це він заявив у  інтерв'ю ВВС , оприлюдненому у п'ятницю, 19 липня.

"Це залежатиме від партнерів, які тиснутимуть на Росію, щоб вона погодилася сісти і подумати про закінчення війни", - відповів Зеленський на питання про те, коли і як могла би завершитися війна.

"Це не означає, що всі території будуть повернуті силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", - сказав він, додавши, що слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів.

"Тиснучи на Росію, я думаю, що можна домовитися про дипломатичне врегулювання", - цитує Зеленського ВВС.

Зеленський готовий працювати з Трампом, але не готовий закінчити війну "за 24 години"

Володимир Зеленський також заявив, що готовий працювати з будь-якою командою, що перебуватиме при владі у США. Робота з  Дональдом Трампом  у разі його переобрання президентом, за його словами, буде "важкою роботою - але ми працьовиті".

Президент України прокоментував плани Трампа швидко закінчити війну в Україні. "Усі будуть щасливі, якщо одна особа у світі, неважливо - Дональд Трамп чи хтось інший, нехай Дональд Трамп, змогла б  зупинити війну за 24 години . Але питання у тому, яка ціна і хто платитиме", - прокоментував він мирні ініціативи кандидата від Республіканської партії. За словами Зеленського, такий швидкий шлях можливий, але означав би здачу Україною своїх інтересів.

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"Це означатиме просто зупинитися - і віддати (території - Ред.), і забути. Санкції знімуть, Путін отримає землю, зробить із цього перемогу для свого суспільства, - прокоментував Зеленський. - Ми ніколи б не пішли на це і немає нікого у світі, хто може підштовхнути нас до цього".

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