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Посланець Папи Римського планує у Києві зустріч з Зеленським

Дмитро Шварц
20 липня 2024 р.

Особистий представник Папи Римського кардинал Паролін перебуває з візитом в Україні. Він вже відвідав Львів та вирушив до Києва, де планує зустрітися із президентом Володимиром Зеленським, щоб "говорити про мир".

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Папа Римський Франциск та Володимир Зеленський під час зустрічі у травні 2023 року
Папа Римський надіслав до України свого офіційного представникаФото: Vatican News/AP Photo/picture alliance

Папський легат (особистий представник Папи Римського поза межами Ватикану - Ред.) кардинал Паролін перебуває з візитом в Україні.

Як повідомляє Vatican News, у п'ятницю, 19 липня, посланець Ватикану прибув до курії Львівської римо-католицької дієцезії, де його зустрів митрополит Мечислав Мокшицький разом із єпископами-помічниками Едуардом Кавою та Леоном Малим. На зустрічі були присутні також голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький та міський голова Львова Андрій Садовий.

Після короткого привітання з присутніми Папський легат зазначив, що його візит пов'язаний зі святкуваннями у Марійському санктуарії в Бердичеві. "Саме з цією метою Святіший Отець послав мене як свого спеціального представника, також і на прохання римо-католицьких єпископів піднести святиню до статусу малої базиліки. Отже, першою причиною буде саме розділити з вірянами це святкування і цю молитву, яка, природно, буде насамперед молитвою за мир", - сказав він.

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Представник Папи планує зустрітися із Зеленським

За словами кардинала Пароліна, відвідання України дає йому також "можливість зустрітися з владою країни". "Тому після святкувань у неділю буде можливість зустрітися з владою, починаючи, я думаю, з президента. І там, звичайно, я думаю, що ми будемо говорити про мир, про те, які можливі перспективи миру", - зазначив він.

Папський посланець наголосив, що "приносить із собою насамперед близькість Святішого Отця". "Цей візит є ще одним вираженням тієї уваги, яку Святіший Отець не припиняє приділяти Україні. А також його великі сподівання на мир: від самого початку Папа намагався знайти шляхи до припинення війни, до того, що останнім часом прийнято називати справедливим миром", - сказав він.

Також повідомляється, що кардинал Паролін вже вирушив до Києва.

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