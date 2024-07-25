Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Фаріон

Правоохоронці затримали у Дніпрі 18-річного стрільця, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Слідство наразі вважає його лише виконавцем злочину.

Правоохоронці у четвер, 25 липня, затримали підозрюваного у вбивстві мовознавиці і ексдепутатки Ірини Фаріон, повідомив президент України Володимир Зеленський з посиланням на доповідь міністра внутрішніх справ країни. За його словами, операція із затримання була непростою, над розкриттям убивства працювали "сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб".

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, своєю чергою, повідомив, що підозрюваному 18 років і він мешкає у Дніпрі. "Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові, - повідомив міністр. - Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець".

Міністр також зазначив, що затриманню передували "139 годин безперервної роботи величезної команди" оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України.

"Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу. Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу: смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди", - додав Клименко.

В Офісі генерального прокурора уточнюють, що підозрюваного затримали у Дніпрі за місцем проживання. Наразі йому готують повідомлення про підозру в умисному вбивстві (частина перша статті 115 КК України), вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Напередодні російські Telegram-канали опублікували відео, на якому, як стверджується, зафіксований момент убивства Фаріон, відповідальність за яке нібито взяло російське неонацистське угруповання NS/WP. Українська поліція вивчає це відео.

Нагадаємо, у Львові ввечері 19 липня невідомий стріляв у колишню народну депутатку України, мовознавицю Ірину Фаріон. Вона зазнала важкого поранення голови і померла того ж дня у лікарні.

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