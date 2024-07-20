Зеленський про вбивство Фаріон: Вивчається причетність РФ

За словами президента Володимира Зеленського, опрацьовується версія причетності РФ до вбивства Ірини Фаріон. Стрільця досі не затримали.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 20 липня, за підсумками доповідей міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка заявив, що слідство не відкидає імовірність російського сліду у вбивстві Ірини Фаріон.

"Відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію", - написав він.

Також Зеленський запевнив, що до розслідування залучено всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ для пошуку злочинця, а глава МВС, заступники генерального прокурора та керівників Національної поліції України й СБУ перебувають на місці події у Львові.

Смерть Фаріон внаслідок замаху

Ввечері 19 липня невідомий стріляв у колишню народну депутатку України, мовознавицю Ірину Фаріон у Львові на вулиці Масарика біля її будинку. Із кульовим пораненням голови жінку доставили у лікарню, де медики кілька годин боролися за її життя. Після операції первинної хірургічної обробки рани голови, вона перебувала у глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. Ближче до ночі серце Фаріон не витримало.

Злочин розслідують за статтею про умисне вбивство, повідомили в Нацполіції. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. За словами Клименка, основними версіями правоохоронців наразі є особиста неприязнь та громадська діяльність Фаріон, яка не раз опинялася в центрі мовних скандалів.

Як повідомила донька Фаріон Софія Семчишин, прощання з мовознавицею відбудеться 21 липня о 19:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Чин похорону розпочнеться 22 липня о 14:00. Поховають громадську діячку на Личаківському кладовищі на центральній алеї, неподалік могили Володимира Івасюка.