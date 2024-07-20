Клименко вважає, що вбивство Фаріон було сплановано

Вбивство колишньої нардепки та мовознавиці Ірини Фаріон у Львові було сплановане, стрілець кілька днів пильнував її будинок. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час нічного брифінгу у суботу, 20 липня.

За його словами, особу стрільця не встановлено, є проблеми з ідентифікаціє того, хто перебував біля під’їзду Фаріон, через перебої у роботі відеокамер у зв’язку з відключенням електроенергії.

Наразі слідство розглядає дві основні версії - громадська, політична діяльність Фаріон і особиста неприязнь, додав Клименко. "Звичайно, що версії можуть з'являтися і інші. Є в нас деяка вже інформація щодо скоєння цього злочину, щодо виконання цього злочину, але поки що ми будемо мовчати про це, тому що перевіряються всі версії", - зазначив глава МВС.

Водночас він не виключив, що замовили вбивство Фаріон російські спецслужби. Клименко запевнив, що робиться все можливе, аби злочинець не втік від правосуддя. Глава МВС висловив сподівання, що до ранку суботи з'являться перші результати роботи.

До розслідування, окрім поліцейських Львова та області, залучили оперативників та слідчих Нацполіції та СБУ з Києва.

ВО "Свобода" вважає, що вбивство Фаріон замовила Росія

Тим часом політична партія ВО "Свобода", до якої належала Фаріон, вже назвала її вбивство наказом Москви "незалежно від того, який виродок безпосередньо його виконав".

"За українську мову Москва стріляє у скроню", - йдеться у заяві пресслужби. У "Свободі" закликали правоохоронні органи "знайти і покарати виконавця цього злочину". Натомість українська влада "має відкрито назвати замовника - Московію", вважають у політсилі.

"Треба повністю нейтралізувати московську агентуру, в які б шати вона не вбиралася, заборонити її організаційні структури, знищити її фінансову та матеріальну спроможність", - говориться у заяві.

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