Ірина Фаріон померла у лікарні після нападу (оновлено)

Невідомий у Львові вистрелив у колишню народну депутатку Ірину Фаріон. Її з пораненням голови доставили в лікарню, однак медикам не вдалося її врятувати.

У Львові у п'ятницю, 19 липня, невідомий стріляв у колишню народну депутатку України, мовознавицю Ірину Фаріон.

ОНОВЛЕНО о 23:35: Пізно увечері мер Львова Андрій Садовий повідомив, що Ірина Фаріон померла у лікарні. "Медики зробили все можливе, але поранення було несумісне з життям. Громада Львова висловлює щирі співчуття родині та всім, хто її знав і любив. Це дуже страшно і жахливо", - написав він у Telegram.

Очільник Львівської обласної державної адміністрації (ОДА) Максим Козицький, який також повідомив про смерть Фаріон, додав, що пошуки нападника ще тривають.

В Національній поліції України повідомили, що справу перекваліфікували за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

"Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для встановлення особи та затримання зловмисника", - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, про замах на Фаріон повідомили депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, а також місцеві ЗМІ. За даними видання ZAXID.NET, замах на Фаріон скоїли на вулиці Масарика. Близько 19:40 в критичному стані із вогнепальним пораненням голови її доправили в Перше медоб'єднання Львова на вулиці Миколайчука.

Як написав у Facebook Зінкевич, "стрільця бачили сусіди, він був у рукавичках, зброя була без глушника".

Інформацію про напад у коментарі DW підтвердила речниця ВО "Свобода" Христина Равлюк. "Стан важкий. Вона в лікарні", - зазначила вона. За словами Равлюк, нічого не відомо ні про особу нападника, ні про його мотиви.

Читайте також: Суд поновив Фаріон на посаді професорки "Львівської політехніки"

Поліція оголосила розшук стрільця

У Національній поліції України спочатку повідомили про те, що поліція Львівщини "встановлює обставини замаху на життя громадської діячки". "Жінку із вогнепальним пораненням голови госпіталізували у лікарню. Правоохоронці вживають заходів для затримання стрільця. Подія сталась сьогодні, 19 липня, близько 19:30 на одній із вулиць Львова. Невідомий здійснив постріл зі зброї у бік 60-річної жінки. Лікарі госпіталізували потерпілу із пораненням голови", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

У поліції повідомили, що на місці працюють слідчі, оперативники, керівництво місцевої поліції, вживаються заходи для встановлення особи та затримання стрільця.

Читайте також: Через Фаріон: омбудсмен закликає ЗМІ розв'язати проблему мови ворожнечі

Зеленський: Всі необхідні сили задіяні для того, щоб встановити обставини нападу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні для того, щоб встановити обставини нападу на Ірину Фаріон. Очільники відомств, за його словами, оперативно доповідають щодо розшуку нападника.

"Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність", - написав він у Telegram.