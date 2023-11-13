Фаріон і дані студента з Криму: Лубінець поскаржився в СБУ

Російські ЗМІ повідомили, що студента з Криму викликали до МВС РФ після того, як Ірина Фаріон розголосила його дані. Тепер омбудсмен хоче, щоб професорку притягнули до відповідальності.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України (СБУ) у зв'язку з розголошенням професоркою Національного університету "Львівська політехніка" Іриною Фаріон персональних даних студента з окупованого Криму. Про це омбудсмен повідомив у Telegram в понеділок, 13 листопада.

На тлі мовного скандалу, спричиненого критикою Фаріон на адресу російськомовних українських військових, професорка викладала у соцмережах повідомлення, які отримувала на свої підтримку.

8 листопада вона оприлюднила скріншот одного з таких повідомлень, автор якого вказував, що є студентом з Криму, називав своє ім'я, прізвище та місце навчання. Попри заклики від користувачів приховати його персональні дані, професорка цього не зробила. На момент написання новини цей допис доступний в Telegram-каналі Фаріон.

У понеділок російські ЗМІ повідомили, що цей лист привернув увагу кримського "центру протидії екстремізму" у складі міністерства внутрішніх справ Росії. Також в соцмережах заявилося відео, на якому юнак представляється автором зазначеного листа, каже, що з ним була "проведена інтелігентна бесіда" в органах МВС і зазначає, що "повністю відмовляється від своїх поглядів". Як стверджує російський "Коммерстант", йому загрожує великий штраф.

Лубінець: Фаріон вчинила злочин

Після появи інформації щодо проблем, які виникли у юнака, Дмитро Лубінець обурився тим, що Фаріон розголосила персональні дані, "які дали змогу росіянам ідентифікувати цього студента".

"Це не тільки втручання у приватне життя особи, але і спричинена загроза особистій безпеці та життю студента. Втім, вона (Фаріон. - Ред.), з одного боку вчиняла кримінальний злочин, з іншого боку, підіграла окупантам", - написав Лубінець і додав, що звернувся до СБУ.

Подібну оцінку діям професорки дала і постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева. "Це ницість і злочин, викладати на загал повідомлення, від людини, яка пише тобі з тимчасово окупованої території", - написала вона у Facebook.

Ташева зауважила, що спілкується із людьми з Криму щодня і знає про щонайменше 535 "так званих "судів" над нашими громадянами, які своїми діями "дискредитують" збройні сили країни агресора".

Вона додала, що як представниця президента України в АР Крим буде "вчиняти дії, щоб притягнути до відповідальності за означені дії" Ірину Фаріон.

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Фаріон каже про провокацію

Сама професорка після появи публікацій про студента заявила, що проти неї "ширять чергову провокацію". "Панове. Не ведіться на гебістську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим, я не можу знати, звідки ці люди", - написала вона в Telegram.

Фаріон додала, що "тільки нашою відкритою публічною боротьбою можемо перемогти ворога всередині країни". Про якого "ворога" ідеться, вона не уточнила.