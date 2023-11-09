Мовний скандал з Фаріон: МОН підтримало вимоги студентів

Університети не повинні співпрацювати з людьми, які не поважають українських військовослужбовців, вважають у міносвіти. Напередодні Ірина Фаріон заявила, що не вважає російськомовних військових українцями та патріотами.

У міністерстві освіти та науки (МОН) України прокоментували скандал, спричинений заявами професорки Національного університету "Львівська політехніка" Ірини Фаріон, яка розкритикувала російськомовних українських військових.

"Міністерство підтримує вимоги студентів до закладу вищої освіти не співпрацювати з людьми, які не розділяють фундаментальні цінності, як-от гідність людини й повага до наших захисників і захисниць", - йдеться у відповіді МОН на запит "Суспільного", оприлюдненій виданням у четвер, 9 листопада.

У міністерстві наголошують: крім освітньої функції, університети мають формувати особистість та світогляд студента, а тому викладачі мають виховувати повагу до фундаментальних цінностей, серед яких - гідність людини та повага до українських захисників і захисниць.

Водночас в МОН зазначили, що освітні заклади самі призначають та звільняють викладачів і несуть відповідальність за те, щоб ці люди були "не тільки кваліфікованими спеціалістами, але й людьми високих ціннісних орієнтирів та моральних переконань".

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Фаріон: російськомовні військові - не українці

5 листопада вийшов ефір програми "Рандеву з Яніною Соколовою", в якій Ірина Фаріон розкритикувала російськомовних українських військових, зокрема з Третьої штурмової бригади (створена на базі підрозділу територіальної оборони "Азов").

"Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть "русскими". Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти? Покажи свій патріотизм - вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка", - сказала професорка.

Вона також закликала військових дотримуватися законодавства. "Що вам заважає виконувати 29 статтю закону "Про Збройні сили України"?" - обурилась викладачка. Зазначимо, що в законі про ЗСУ немає 29 статті. Ймовірно, вона мала на увазі 13 статтю цього закону, яка визначає, що мовою ЗСУ є державна мова. Такі ж положення містяться у 29 статті закону "Про засади державної мовної політики".

Ці слова Фаріон викликали обурення у низки військових. Зокрема, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін зазначив, що "правоохоронним органам уже давно час звернути увагу" на діяльність Фаріон, "яка розколює українське суспільство за ФСБ-шними методичками".

Згодом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав, що звернувся до Національної поліції України, Служби безпеки України та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо дискримінації. Лубінець прямо не назвав прізвища Фаріон, однак його заява з'явилася на тлі скандалу з нею, який зараз обговорюють у соціальних мережах.

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Студенти "Львівської політехніки" звернулися до правоохоронців

8 листопада колегія студентів і аспірантів "Львівської політехніки" опублікувала свою позицію щодо висловлювань Фаріон, в якій зазначила, що "підігравання ворогу та медійне поширення образливих наративів про російськомовних військовослужбовців, не співпадає з цінностями та тією волонтерською підтримкою, яку роблять наші студенти".

Вони також зауважили, що стаття 435-1 Кримінального кодексу передбачає кримінальну відповідальність за образу честі й гідності військовослужбовця, і закликали "відповідні правоохоронні органи розглянути ситуацію та встановити факт порушення або ж факт його відсутності".

Згодом у ЗМІ почали ширитися світлини, начебто зроблені у "Львівській політехніці", на яких зафіксовані стенди з оголошеннями з закликом звільнити Фаріон з університету. Втім керівниця центру комунікацій "Львівської політехніки" Наталія Павлишин заявила "Укрінформу", що оприлюднені фотографії зроблені не в університеті і "це недостовірна інформація".

Водночас на сайті університету була оприлюднена заява в якій йшлося, що кожен воїн, який боронить Україну, заслуговує поваги і вдячності "незалежно від віросповідання чи мови спілкування".

"У Львівській політехніці діє кодекс корпоративної культури, який визначає моральні принципи, правила та норми спілкування і поведінки учасників академічної спільноти нашого університету. Однак Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників і студентів поза університетом", - йдеться у повідомленні.

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