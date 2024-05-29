Суд повернув Фаріон на роботу в університет

Львівський апеляційний суд у середу, 29 травня, постановив поновити колишню народну депутатку України Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних і соціальних наук національного університету "Львівська політехніка".

Як пише "Суспільне", суд також вирішив стягнути з "Львівської політехніки" на користь Фаріон середній заробіток за час її "вимушеного прогулу за період з 24 листопада 2023 року по 29 травня 2024 року" в розмірі майже 124 тисячі гривень.

Таким чином суд скасував рішення Галицького районного суду Львова, який раніше відмовив Фаріон у поновленні на посаді. Втім, постанова апеляційного суду ще може бути оскаржена у Верховному Суді. Представник "Львівської політехніки" сказав, що в університеті очікують повного тексту рішення, а "тоді будуть думати про наступні кроки".

Фаріон заявила, що розмірковує над поверненням у "Львівську політехніку".

Мовний скандал із Фаріон

Фаріон звільнили з "Львівської політехніки" у листопаді 2023 року в зв'язку з мовним скандалом - вона в телеефірі розкритикувала російськомовних українських військових, зокрема з Третьої штурмової бригади, створеної на базі підрозділу територіальної оборони "Азов". "Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть "русскими". Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти? Покажи свій патріотизм - вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка", - заявила тоді політикиня.

Її слова викликали резонанс і хвилю обуреннясеред військових та представників громадянського суспільства. Студенти "Львівської політехніки" вийшли на акцію протесту з вимогою звільнення Фаріон, а колегія студентів і аспірантів заявила про "підігравання ворогу та медійне поширення образливих наративів" і закликала "правоохоронні органи розглянути ситуацію і встановити факт порушення або ж факт його відсутності".

Також Фаріон звинуватили в розкритті особистих даних студента, який написав їй з окупованого Росією Криму, через що він зазнав переслідувань з боку окупантів.

Після цього Служба безпеки України відкрила провадження щодо Фаріон. Нині слідство ведеться за чотирма статтями Кримінального кодексу: порушення рівноправності громадян, образа честі й гідності військовослужбовця, порушення таємниці листування та порушення недоторканості приватного життя.