Скандал з Фаріон: Лубінець хоче від ЗМІ менше мови ворожнечі

Після того як журналістка Яніна Соколова обурилась перевіркою "5 каналу" через інтерв'ю з Іриною Фаріон, омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що ЗМІ треба робити висновки і розв'язувати проблему мови ворожнечі.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав українські засоби масової інформації (ЗМІ) розв'язати проблему мови ворожнечі.

Так він відреагував на пост журналістки Яніни Соколової, яка висловила обурення тим, що Лубінець нібито з подачі Офісу президента ініціював позапланову перевірку Національною радою з питань телебачення та радіомовлення і Службою безпеки України (СБУ) "5 каналу" через трансляцію програми "Рандеву", де гостем була колишня народна депутатка Ірина Фаріон.

"Офіційно заявляю, що у своєму листі до СБУ звернувся проаналізувати висловлювання Ірини Фаріон, які містять ознаки порушення принципів рівності та недискримінації. Про що і публічно повідомив. Як результат, СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон", - написав Лубінець у Telegram.

Водночас він не вказав, чи звертався до Нацради, хоча її член Максим Онопрієнко заявив, що приводом для проведення перевірки стали листи від СБУ та Лубінця.

Сам омбудсмен заявив: "Дійсно потрібно "терміново робити висновки", як зазначає пані Яніна. Але такі, щоб розв'язувати проблему мови ворожнечі в інформаційному просторі й робити його чистішим і толерантним!”.

Скандальне інтерв'ю Фаріон

5 листопада в інтерв'ю Соколовій Фаріон розкритикувала російськомовних українських військових. У притаманній їй манері вона заявила, що не може "назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою".

Після бурхливого суспільного обговорення та критики 15 листопада національний університет "Львівська політехніка", де викладала екснардепка, звільнив її. У відповідь Фаріон заявила, що судитиметься з "Львівською політехнікою".

Так само 15 листопада СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Фаріон. Слідство ведуть за чотирма статтями Кримінального кодексу.

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