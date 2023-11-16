Фаріон готує позов до суду через звільнення з університету

Ірина Фаріон готує позов до суду через своє звільнення з "Львівської політехніки" після образи російськомовних українських військових.

Колишня народна депутатка України Ірина Фаріон готує позов до суду через своє звільнення з національного університету "Львівська політехніка" в зв'язку з мовним скандалом. Про це вона заявила в своєму Telegram-каналі.

"Звільнення без жодного підпису. Це щось нове у трудовому праві. Які ж дуже маленькі стали враз ті, що працюють у великих стінах Політехніки, яку освятили свого часу життям своїм Степан Бандера і Роман Шухевич, Катерина Зарицька і Остап Мащак, Петро Франко і Степан Чарнецький", - написала вона.

Фаріон подякувала студентам "за радість, розкіш і глибину спілкування", а колегам - за роки співпраці. Наостанок вона додала, що готує позов до суду через своє звільнення: "До перемоги, панове! Все тільки розпочинається, бо кожен фініш - це по суті старт. Готую позов до суду".

Фаріон: Російськомовні військові - не українці

5 листопада Фаріон розкритикувала російськомовних українських військових, зокрема - з Третьої штурмової бригади, яка була створена на базі підрозділу територіальної оборони "Азов". "Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть "русскими". Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти? Покажи свій патріотизм - вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка", - заявила вона в інтерв'ю.

Фаріон також закликала військових дотримуватися законодавства, яке визначає, що мовою Збройних сил України (ЗСУ) є державна мова.

Її слова викликали обурення у низки військових, зокрема заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін зазначив, що "правоохоронним органам уже давно час звернути увагу" на діяльність Фаріон, "яка розколює українське суспільство за ФСБ-шними методичками".

Фаріон закинула військовим "публічний вияв неповаги до пані" та "потурання воїнської честі", а також звернулася до президента України Володимира Зеленського з закликом "вжити заходів щодо хамської поведінки" Жоріна.

Правоохоронців попросили звернути увагу на Фаріон

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Національної поліції, Служби безпеки України (СБУ) та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо дискримінації. Він прямо не назвав прізвища Фаріон, однак його заява з'явилася на тлі скандалу з нею.

Колегія студентів і аспірантів "Львівської політехніки" заявила про "підігравання ворогу та медійне поширення образливих наративів про російськомовних військовослужбовців" і закликала "правоохоронні органи розглянути ситуацію і встановити факт порушення або ж факт його відсутності", зауваживши, що Кримінальний кодекс передбачає відповідальність за образу честі й гідності військовослужбовця.

Згодом біля головного корпусу "Львівської політехніки" зібралися десятки студентів з вимогою звільнити Фаріон. Учасники протесту принесли плакати "Фаріон - геть", "Фаріон Ірина ганьбить Україну".

У міністерстві освіти та науки підтримали вимоги студентів "не співпрацювати з людьми, які не розділяють фундаментальні цінності, як-от гідність людини й повага до наших захисників і захисниць".

Після цього в адміністрації університету, де спершу казали, що не відповідальні за висловлювання працівників і студентів поза навчальним процесом, заявили про створення робочої групи для аналізу ситуації. 15 листопада Фаріон звільнили.

СБУ відкрила провадження щодо Фаріон

Служба безпеки України (СБУ) 15 листопада відкрила кримінальне провадження щодо висловлювань і публікацій Фаріон.

Слідство ведуть за чотирма статтями Кримінального кодексу: порушення рівноправності громадян, образа честі і гідності військовослужбовця, порушення таємниці листування та порушення недоторканості приватного життя.

Останні дві статті стосуються іншого скандалу з Фаріон - публікації нею повідомлення від проукраїнського студента з анексованого Криму без приховування його персональних даних, за що хлопця почали переслідувати спецслужби РФ.