СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Фаріон

Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне провадження щодо висловлювань і публікацій професорки Національного університету "Львівська політехніка" і колишньої народної депутатки Ірини Фаріон, повідомила українська спецслужба у середу, 15 листопада.

Слідство провадять за чотирма статтями Кримінального кодексу України. А саме: порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (стаття 161), образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю (стаття 435-1), порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер (стаття 163) та порушення недоторканості приватного життя (стаття182).

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Підставою для цього стали висловлювання і публікації Фаріон. Так, за даними слідства, в одному зі своїх інтерв'ю Фаріон заявила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. "Крім того, у своїх соцмережах фігурантка опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника. Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб", - наголосили в СБУ. Правоохоронці ініціювали психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Фаріон.

Студенти "Львівської політехніки" вимагають звільнити Фаріон

Нагадаємо, 5 листопада вийшов ефір програми "Рандеву з Яніною Соколовою", в якій Ірина Фаріон розкритикувала російськомовних українських військових, зокрема з Третьої штурмової бригади (створена на базі підрозділу територіальної оборони "Азов"). Ці слова викликали хвилю обурення.

8 листопада, на тлі мовного скандалу, професорка викладала у соцмережах повідомлення, які отримувала на свою підтримку. Зокрема скріншот одного з таких повідомлень, автор якого вказував, що є студентом з Криму, називав своє ім'я, прізвище та місце навчання. Попри заклики від користувачів приховати його персональні дані, професорка цього не зробила.

Після цього в соцмережах заявилося відео, на якому юнак представляється автором зазначеного листа, каже, що з ним була "проведена інтелігентна бесіда" в російських органах МВС.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до СБУ у зв'язку з розголошенням персональних даних студента. Сама професорка після появи публікацій про хлопця заявила, що проти неї "ширять чергову провокацію".

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Згодом студенти "Львівської політехніки" вийшли на акцію протесту з вимогою звільнити Фаріон. Адміністрація ВНЗ заявила про створення робочої групи для аналізу ситуації.