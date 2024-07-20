Якою була Ірина Фаріон і що стоїть за її убивством

Ірина Фаріон - відома українська мовознавиця, докторка філологічних наук, професорка, народна депутатка України VII скликання і громадська діячка. Ввечері 19 липня на одній з вулиць Львова невідомий стріляв у неї, у голову, внаслідок тяжкого поранення жінка померла у лікарні.

Зараз правоохоронці опрацьовують кілька версій вбивства Фаріон, зокрема через її громадську та політичну діяльність, особисту неприязнь, також не виключають "російський слід". "Всю інформацію перевіряємо, зокрема ту, яка проходила через проросійські Telegram-канали", - повідомив на брифінгу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, вбивство було спланованим: за Іриною Фаріон відбувалося стеження. Український президент Володимир Зеленський запевнив, що задіяні всі необхідні сили, щоб встановити обставини цього злочину.

Ким була Ірина Фаріон?

Ірина Фаріон народилася 29 квітня 1964 року у Львові. До набуття Україною незалежності працювала бібліотекаркою і здобула філологічну освіту, а згодом викладала українську мову в Національному університеті "Львівська політехніка", захистила дисертацію та здобула ступінь кандидата філологічних наук, була головою мовної комісії "Просвіта" в університеті.

У 2005 році Фаріон стала членкинею ВО "Свобода", кілька разів балотувалася до Верховної Ради, була обрана народною депутаткою у 2012 році і тоді ж очолила підкомітет з питань вищої освіти. Вона активно виступала проти ініціатив, які обмежували використання української мови, та тих, хто їх запроваджував. Зокрема, тодішнього прем'єра Миколу Азарова, який погано володів українською мовою, вона запитала: "Мову не знають або ті, хто політично упереджені, або розумово відсталі. В якій системі координат перебуваєте ви?"

Резонансні скандали з захисницею української мови

Хоча Фаріон неодноразово заперечувала своє членство в комуністичній партії в часи Радянського Союзу, журналістам вдалося встановити цей факт у 2013 році. Тоді були опублікувані документи, знайдені в Державному архіві Львівської області, які підтверджували цю частину біографії Фаріон. На прохання однієї з журналісток відреагувати на виявлену інформацію Фаріон відповіла: "Орлиця не сповідається перед гієнами". Однак згодом все-таки підтвердила своє членство в КПРС.

Фаріон затято виступала на захист української мови і часто через різкість позиції потрапляла у скандали. У 2018 році Фаріон назвала російськомовних громадян "розумово відсталими зрадниками та найбільшою проблемою України". В ефірі ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" вона заявила, що саме російськомовні українці притягли до країни війну. "Чому вони живуть в Україні і говорять мовою окупанта? Вони садомазохісти? Їм подобається використовувати мову ворога? Путін прийшов їх звільняти. Вони притягнули сюди війну!" - заявила тоді Фаріон.

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Тоді ж Ірина Фаріон запропонувала українцям бити російськомовних. Так вона відреагувала на конфлікт у кафе Маріуполя, коли прикордоннику зламали щелепу за прохання дати меню українською. Ексдепутатка наголошувала, що лише радикальні дії могли б допомогти виграти війну із Росією.

4 листопада 2023 року вийшло інтерв'ю, в якому Фаріон закликала російськомовних "азовців" називати себе "руськими" та описала їх як "очманілих". Згодом Фаріон уточнила, що російськомовні воїни "ганьблять Збройні сили України" та додала, що боротьба всередині країни з "московськомовними дикунами" важливіша за бої на передовій.

Буквально за кілька днів Фаріон втрапила в інший скандал, коли опублікувала скріншот листа з персональними даними студента з окупованого Криму, до якого після цього прийшли російські силовики.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до СБУ для перевірки висловлювань і публікацій мовознавиці.

Також у Львові зібрався мітинг студентів, які виступили за звільнення Фаріон з НУ "Львівська політехніка". Згодом в СБУ заявили, що відкрили провадження через гучні висловлювання у бік військових. Того ж дня стало відомо, що філологиню звільнили з посади професора кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки. Втім, у травні цього року Львівський апеляційний суд поновив Фаріон на посаді професорки. Суд також постановив стягнути на її користь середній заробіток за період вимушеного прогулу у розмірі 123 тисячі гривень.

Убивство Фаріон сколихнуло українців

Убивство Ірина Фаріон спричинило в Україні величезний суспільний резонанс, оскільки діячка закарбувалася своєю публічною позицією щодо захисту української мови і манерою її висловлювати. "Це був постріл в Україну. Ірина Фаріон у своєму Youtube-каналі розповідала про видатних українців, які загинули за ідею. За ідею загинула і вона сама. Навряд чи хтось захищатиме українську мову так затято і безкомпромісно. Мова має значення. За неї вбили Ірину Фаріон", - написала у Facebook відома українська співачка Марія Бурмака.

Соратник Фаріон по партії "ВО Свобода", військовослужбовець Андрій Іллєнко припустив, що це вбивство має російський слід та пообіцяв помститися за смерть Ірини Фаріон. "Це не просто огидне, мерзенне, боягузливе вбивство фізично беззахисної жінки з-за кута - це терористичний акт. Це ще один акт тотальної геноцидальної війни московії проти України, війни проти української мови, української культури, української еліти", - написав Іллєнко у Facebook.

"Насильство - не метод боротьби з опонентами і тими, хто мислить інакше. Вбивство Ірини Фаріон - це провокація і виклик. Правоохоронній системі, демократії і стабільності в країні. І повинне бути розслідуване оперативно і відкрито для громадськості", - заявив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Парламентська фракція "Європейська солідарність" звернулась до правоохоронних органів із закликом провести оперативне професійне розслідування вбивства Фаріон. "Наша команда шокована цим зухвалим вбивством, яке розцінюємо як теракт… Суспільство очікує відповідей, хто стоїть за цим злочином. Терору не місце в мирних українських містах, і ми всі разом не допустимо цього", - заявила співголова фракції Ірина Геращенко.

Загрози для країни після вбивства Фаріон?

Вбивство можуть позиціонувати як елемент внутрішнього протистояння, вважає народний депутат України із фракції "Голос", голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. "Контраверсійні заяви звісно отримують різку реакцію. Тому дуже легко замаскувати атентант під розборки між своїми, стравлюючи різні кола", - зазначив він.

Також політик не виключає, що це убивство посилить недовіру між владою, правоохоронними і спеціальними службами та прихильниками вбитої. "Війна суттєво послабила цю взаємонедовіру, консолідуючи суспільство. Але на третій рік повномасштабного вторгнення недовіра відновлюється. Це небезпечно", - написав Юрчишин у Faсebook. Він вважає, що керівництву Національної поліції України та Служби безпеки України варто ініціювати зустріч з родичами та однодумцями Ірини Фаріон, пояснити, які кроки вже вжиті, які наступні плануються, а у парламенті доцільно створити Тимчасову спеціальну комісію щодо з'ясування обставин убивства Ірини Фаріон та причетності до нього російських спецслужб.

Наразі у Львові триває спеціальна поліцейська операція. Правоохоронці вживають усіх заходів з пошуку зловмисника, який стріляв у Фаріон. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.

Прощання з Іриною Фаріон відбудеться 20 липня у Львові. Відомо, що її поховають на Личаківському кладовищі.