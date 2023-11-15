"Львівська політехніка" звільнила Ірину Фаріон - Лісовий

Колишню нардепку Ірину Фаріон, щодо якої Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження , звільнено з посади професорки Національного університету "Львівська політехніка". Про це у середу, 15 листопада, повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

"Львівська політехніка" звільнила Фаріон. Відповідний наказ вже підписано ректором. Студенти були, є і завжди будуть потужним рушієм змін та трансформацій. Саме зі студентів розпочалася Революція Гідності в Україні, яка остаточно закріпила нас на євроінтеграційному шляху. Починаючи з 2014 року тисячі студентів змінили аудиторії на окопи та пішли захищати свою державу, свої родини та свої цінності", - написав він у Facebook.

Лісовий наголосив, що той період в історії України став точкою неповернення і запустив активний процес дерадянізації, а сьогодні країна продовжує "позбуватися тіней радянського минулого і в системі освіти зокрема".

"Позиція міністерства незмінна - людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти. Сподіваюсь, СБУ у межах відкритого кримінального провадження дасть справедливу оцінку висловам та діям вже колишньої викладачки "Львівської політехніки", - додав посадовець.

Видання LB.ua з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило, що приводом для звільнення Фаріон стало порушення 41 статті Кодексу законів про працю: вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

Протести студентів

Після того, як Фаріон розкритикувала російськомовних українських військових, студенти "Львівської політехніки" та інших навчальних закладів вийшли на протести з вимогою звільнити викладачку. А перед цим колегія студентів і аспірантів "Львівської політехніки" зазначила, що "підігравання ворогу та медійне поширення образливих наративів про російськомовних військовослужбовців не співпадає з цінностями та тією волонтерською підтримкою, яку роблять наші студенти".

Ці вимоги підтримало міністерство освіти, а адміністрація ВНЗ заявила про створення робочої групи для аналізу ситуації.

15 листопада стало відомо, що СБУ відкрила кримінальне провадження щодо висловлювань і публікацій Фаріон.