Вимоги звільнити Фаріон: у ВНЗ аналізують ситуацію

У вівторок під стіни "Львівської політехніки" вийшли студенти з вимогою звільнити Ірину Фаріон. У вищі зазначили, що "зараз таких підстав нема", але також повідомили про створення групи, що має проаналізувати ситуацію.

Після протестів студентів з вимогою звільнити з Національного університету "Львівська політехніка" професорку Ірину Фаріон, в адміністрації вищу заявили про створення робочої групи для аналізу ситуації, повідомляє у вівторок, 14 листопада, "Суспільне".

"Зараз створена робоча група, яка має проаналізувати, вивчити моральні і етичні аспекти ситуації і дати свій висновок. Є чітко визначені підстави для того, щоб усунути від обов'язків чи розірвати строковий трудовий договір. Зараз таких підстав нема", - зазначила проректорка університету зі стратегічного розвитку Лілія Жук.

Свою чергою проректор з науково-педагогічної роботи Олег Давидчак зазначив, що рішення про звільнення має бути ретельно виваженим, "оскільки це є доля викладача" і "імідж політехніки".

Студентські протести

У вівторок біля головного корпусу "Львівської політехніки" зібралося десятки студентів цього та інших навчальних закладів з вимогою звільнити Ірину Фаріон. Із собою учасники протесту принесли плакати "Фаріон - геть", "Ірина Фаріон ганьбить Україну", пише "Суспільне".

Минулого тижня, після гострої критики професорки на адресу російськомовних українських військових, колегія студентів і аспірантів "Львівської політехніки" зазначила, що "підігравання ворогу та медійне поширення образливих наративів про російськомовних військовослужбовців не співпадає з цінностями та тією волонтерською підтримкою, яку роблять наші студенти".

Фаріон написала Зеленському

Сама Ірина Фаріон у вівторок опублікована одразу два дописи на сайті видання "Українська правда". В одному з них вона звернулася до президента Володимира Зеленського з закликом "вжити заходів щодо хамської поведінки" заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Максима Жоріна і начальника штабу бригади Національної гвардії "Азов" Богдана Кротевича.

Військовим вона закинула "публічний вияв неповаги до пані" і "потурання воїнської честі".

В іншому дописі професорка поскаржилась, що після того, як вона оприлюднила публічні дані студента з окупованого Криму, їй почала приходити "нескінченна кількість диких погроз". Вона також зауважила, що юнак "мав би знати про небезпеку підписуватися власним прізвищем".

"Попри те, він чомусь це зробив, і не вказав, аби не ширити його допису публічно", - написала Фаріон і припустила, що це може свідчити "про сплановану провокацію ФСБ".

Вона також повідомила, що має намір звернутися до Служби безпеки України "щодо цього", не уточнивши, що саме стане предметом її звернення.