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Поліція перевіряє причетність неонацистів до вбивства Фаріон

Дмитро Шварц
25 липня 2024 р.

Російські Telegram-канали опублікували відео, як стверджується, з моментом убивства Ірини Фаріон, відповідальність за яке нібито взяло російське неонацистське угруповання NS/WP.

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Ірина Фаріон
Ірину Фаріон вбили 19 липняФото: YURIY DYACHYSHYN/AFP

Національна поліція України вивчає оприлюднене у соціальних мережах відео нібито вбивства мовознавиці Ірини Фаріон, а також причетність до нього російського неонацистського угруповання. Про це у коментарі "Укрінформу" у четвер, 25 квітня, повідомила речниця Нацполіції Олена Бережна.

"Щодо відео - поліція вивчає розповсюджене вчора відео і встановить, який інтерес воно може становити для слідства", - зазначила вона.

Напередодні російські Telegram-канали опублікували відео, як стверджується, з моментом убивства Фаріон, відповідальність за яке нібито взяло російське неонацистське угруповання NS/WP.

Нагадаємо, у Львові ввечері 19 липня невідомий стріляв у колишню народну депутатку України, мовознавицю Ірину Фаріон, внаслідок тяжкого поранення вона померла того ж дня.

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