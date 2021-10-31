Джо Байден: Не можна дозволити Росії маніпулювати поставками газу в політичних цілях

США та Німеччині важливо продовжувати спільну роботу з реалізації угоди щодо підтримки України й забезпечення європейської енергетичної безпеки. Про це заявив президент США Джо Байден у суботу, 30 жовтня, за результатами двосторонньої зустрічі з виконувачкою обов'язків канцлера Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) та ймовірним наступним канцлером Олафом Шольцом (Olaf Scholz), повідомляється на сайті Білого дому.

Крім того Байден зазначив, що обидві країни мають гарантувати, що Росія не зможе скористатися постачанням природного газу для для досягнення "шкідливих політичних цілей".

Угода між ФРН та США щодо "Північного потоку-2"

Нагадаємо, на тлі завершення спорудження газопроводу "Північний потік-2", який в Україні розглядають як геополітичний проєкт Кремля, Берлін та Вашингтон уклали угоду, якою зобов'язалися чинити спротив можливому шантажу газом з боку Москви та в разі потреби наполягати на запровадженні проти неї додаткових санкцій.

Країни також виступають за те, аби транзит російського газу територією України було продовжено і після 2024 року, коли спливає термін чинної угоди між Києвом та Москвою.

Крім того ФРН зобов'язалася надалі фінансувати двосторонні проєкти з Україною в сфері енергетики та підготувати пакет заходів, націлених на посилення енергетичної безпеки України.

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Подорожчання газу

Ціна газу на енергоринку Європи зросла понад удесятеро порівняно з минулим роком, при цьому газові сховища в низці країн заповнені лише частково. Росія постачає близько третини природного газу, який споживає ЄС. Експерти вважають, що деякі сховища, що належать "Газпрому" навмисно не заповнювались, аби спровокувати зростання цін на паливо на європейському ринку і в такий спосіб прискорити сертифікацію "Північного потоку-2". У Москві такі звинувачення заперечують.

Наприкінці вересня Міжнародне енергетичне агентство (МЕО) закликало Москву збільшити обсяг експорту газу до Європи, щоб допомогти ринку підготуватися до опалювального сезону.