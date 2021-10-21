Україна пропонує Європі додатковий транзит газу за "спеціальними умовами"

На тлі газової кризи та рекордного зростання цін на "блакитне паливо", Україна пропонує європейським країнам додатковий транзит 55 мільярдів кубометрів газу за "спеціальними умовами". Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов після засідання РНБО в п'ятницю, 22 жовтня. Посадовець нагадав, що чинний контракт з російським газовим монополістом "Газпром" передбачає прокачування 40 мільярдів кубометрів газу через газотранспортну систему (ГТС) України далі до Європи, але потенційні можливості системи дозволяють транзит набагато більших обсягів, особливо з огляду на поточну кризову ситуацію.

Раніше президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в роздмухуванні енергетичної кризи в Європі. "Ми маємо справу зі штучною кризою, яка має чітку мету: змусити Європу відмовитися від своїх цінностей", - сказав він у коментарі інформагенції AFP, оприлюдненому в п'ятницю, 22 жовтня.

Крім того, у коментарі агентству ділових новин Bloomberg, надісланого електронною поштою, президент України повідомив, що готовий надати російському "Газпрому" знижку на додатковий транзит газу обсягом до 50 відсотків від чинного тарифу на понаднормовий транзит газу, що закріплений у контракті між "Нафтогазом" і "Газпромом". "Україна, зі свого боку, гарантує транзит, гарантує спеціальні антикризові умови для транзиту понад обумовлених обсягів", - зазначив Зеленський.

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Він закликав Брюссель співпрацювати з Києвом для пошуку виходу з енергетичної кризи. "Україні є що запропонувати європейським партнерам", - наголосив Зеленський. За його словами, наявних газотранспортних потужностей України достатньо "не лише, аби нормалізувати ситуацію зараз, але й убезпечити Європу від таких цінових шоків найближчими роками". У "Газпромі" поки не відреагували на цю пропозицію.

Європа останніми тижнями переживає енергетичну кризу через стрімке зростання попиту на газ на тлі того, як економіка багатьох країн оговтується після затяжних локдаунів через пандемію COVID-19. Водночас чимало експертів і політиків на Заході вважають, що російський газовий монополіст "Газпром" навмисно спровокував дефіцит газу на ринку, аби змусити Німеччину і Євросоюз швидше видати дозвіл на експлуатацію добудованого на початку вересня газопроводу "Північний потік-2". У Москві критику на свою адресу відкидають.