Кулеба: Німеччина слідує російському наративу в питанні озброєння України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи питання відмови Німеччини постачати зброю Україні, заявив, що деякі держави слідують російському наративу. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Zeit, оприлюдненому 27 листопада.

"Німеччина не тільки вагалася, вона це категорично відкинула. На жаль, деякі держави слідують російському наративу про те, що Україну не треба озброювати, бо це нібито може спонукати нас завдати військового удару. Це повна нісенітниця. Ми ні на кого не нападали і не збираємось вирішувати проблеми на Донбасі військовим шляхом", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, що, в червні міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що Німеччина не планує постачати Україні зброю, а робить ставку на політичний процес врегулювання конфлікту, зокрема у "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція). Так Маас відповів на слова президента України Володимира Зеленського про те, що Німеччина не надала Україні жодної військової допомоги, хоча могла би це зробити.

"Зверхність та неповага" у питанні мігрантів

Також Кулеба назвав зневажливою пропозицію депутата німецького Бундестагу, речника з зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) Нільcа Шміда (Nils Schmid) щодо можливого залучення України до вирішення питання мігрантів на польсько-білоруському кордоні.

"З гуманітарної точки зору ми з великим співчуттям ставимося до людей, які застрягли там і якими маніпулює білоруський уряд. Але те, як була представлена пропозиція, було просто неприпустимим. Німецький політик сказав в інтерв'ю: давайте просто усунемо нашу проблему подалі від нас, нехай Україна подбає про це. Те, як були сформульовані пропозиції - це не та зверхність, на яку ми заслуговуємо. Це також не та зарозумілість, яку ми би проявили щодо німецьких політиків. Тому ми не будемо розглядати такі неповажні пропозиції", - сказав міністр.

Нагадаємо, що 10 листопада Шмід запропонував домовитися з Україною щодо тимчасового прийняття мігрантів з Близького Сходу і Африки, які перебувають на кордоні Польщі й Білорусі, допоки їхні заявки про притулок розглядують у Європейському Союзі. У відповідь секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запропонував німецьким депутатам забрати біженців до себе додому.

Загроза "Північного потоку-2"

Кулеба в інтерв'ю привітав укладення коаліційної угоди в Німеччині . "Ми дуже цінуємо той факт, що вона наголошує на територіальній цілісності та суверенітеті України та її європейській інтеграції", - сказав він. За його словами, для України також є важливим чітке послання коаліційної угоди до Росії: необхідно припинити дестабілізуючу діяльність в Україні та знайти політичне рішення.

Водночас міністр зазначив, що Україна хотіла би бачити сильнішу позицію щодо "геополітичних енергетичних проєктів" у Європі. "Тому ми працюватимемо з новим урядом Німеччини над усуненням загроз, які "Північний потік-2" становить не лише для безпеки України, а й для стабільності у всій Європі", - сказав він.

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Нагадаємо, що 16 листопада Федеральне агентство з мереж (BundesNetzAgentur, BNetzA) тимчасово призупинило призупинило процедуру сертифікації газогону "Північний потік-2" . Для її відновлення необхідно створення компанії-оператора газогону відповідно до законодавства Німеччини.

Утім, як повідомляє німецьке видання Handelsblatt, теоретично "Північний потік 2" може бути запущений без сертифікації, адже подібні прецеденти вже були, зокрема, з газопроводами NEL (сухопутне відгалуження "Північного потоку") та EGL 401. Під час запуску без сертифікації підприємству загрожує одноразовий штраф до мільйона євро.