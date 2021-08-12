 У Німеччині розрахували розмір пенсії Анґели Меркель | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2021

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Новини

У Німеччині розрахували розмір пенсії Анґели Меркель

Анґела Меркель отримуватиме пенсію приблизно 15 тисяч євро щомісяця після того, як залишить посаду канцлерки ФРН.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) після того, як залишить свою посаду, отримуватиме щомісячну пенсію розміром у близько 15 тисяч євро. Ці дані оприлюднені Союзом платників податків ФРН в п'ятницю, 13 серпня, в Берліні.

Як пояснили в організації, право на таку пенсію політику забезпечив багаторічний стаж роботи в Бундестазі, в кабінеті міністрів та на посаді глави уряду Німеччини.

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Як розраховується пенсія політиків у Німеччині

Право на пенсію, порядок її призначення та розрахунку регулюються у ФРН на рівні законів. Так, пенсія Меркель за її діяльність в парламенті нараховується відповідно до закону про депутатів Бундестагу, а за роботу в уряді - згідно з законом про федеральних міністрів.

Згідно з параграфом 20 закону про депутатів Бундестагу, наприклад, вона має право на максимальну пенсію в розмірі 65 відсотків від зарплати, оскільки стаж її роботи в парламенті становить майже 31 рік.

Як і всі колишні глави німецького уряду і президенти ФРН, Меркель також має право мати свій офіс і невеликий штат співробітників, включно з менеджером офісу, двома асистентами, секретарем і шофером.

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Меркель залишається канцлеркою ФРН до виборів у Бундестаг

26 вересня  у Німеччині відбудуться вибори в Бундестаг, після яких уряд очолить новий канцлер чи нова канцлерка. Меркель, яка обіймає цю посаду протягом 16 років, в жовтні 2018 року відмовилася від крісла голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і, відповідно, не претендуватиме на посаду глави уряду.

  • Будинки із червоною черепицею в місті Темплін

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Анґела Меркель народилася у 1954 році в Гамбурзі у Західній Німеччині, але вже за кілька місяців родина переїхала до НДР: батько-священик вирушив до нового місця роботи. 1957 року вони поселилися у бранденбурзькому регіоні Уккермарк у місті Темплін, де Анґела Доротея Каснер, як тоді звучало її повне ім'я, виросла та закінчила школу.

  • Шкільний клас Анґели Меркель

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Це фото було зроблене в Темпліні в 1971 році. Майбутня федеральна канцлерка Німеччини тут у другому ряду в центрі.

  • Церква в Темпліні

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Батько Анґели Меркель Горст Каснер був євангелічним теологом та пастором. У Темпліні він брав участь у створенні центру для підготовки протестантських священиків - пасторського коледжу, потім керував його роботою, а також проводив служби та читав проповіді у цій старенькій фахверковій церкві.

  • Горст Каснер - батько Анґели Меркель

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Ця світлина пастора Каснера зроблена в Темпліні у 2004 році. Він усе життя прослужив священником. У 85-річному віці, незадовго до смерті, ще вінчав молодят.

  • Будинок у Темпліні, у якому виросла Анґела Меркель

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    У 1957 році сім'я Каснерів поселилася у невеликій квартирі під самим дахом у цьому будинку на території інтернату для інвалідів, що належить одному з благодійних церковних фондів. Після ремонту зовнішній вигляд будівлі змінився: раніше фасад був цегляний.

  • Двері до квартири, у якій виросла Анґела Меркель

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Інтернат досі існує. Так виглядає під'їзд у будинку, де виросла Анґела Меркель, і двері до тієї самої квартири Каснерів. Пізніше у майбутньої очільниці німецького уряду з'явилася окрема квартира поверхом нижче.

  • Батьки Анґели Меркель Горст та Герлінд Каснери

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    2005 року в день обрання їхньої доньки канцлеркою ФРН Горст Каснер (1926-2011 роки) та Герлінд Каснер (1928-2019 роки) були присутні на гостьовій трибуні в будівлі Рейхстагу. Але взагалі на публічних заходах вони з'являлися вкрай рідко.

  • Площа біля ратуші Темпліна

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Темплін розташований у землі Бранденбург приблизно за 100 кілометрів на північ від Берліна. Хоча населення міста становить загалом близько 16 тисяч осіб, за своєю площею це місто займає восьме місце в Німеччині. Тобто за територією воно більше, ніж, наприклад, Дрезден, Бремен чи Мюнхен. Ось як просторо навколо тутешньої ратуші.

  • Частина муру середньовічної фортеці та старі фахверкові будинки Темпліна

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Перша письмова згадка про Темплін датована 1270 роком. Як видно на цій фотографії, у місті збереглася частина муру середньовічної фортеці та багато старих фахверкових будиночків.

  • Велосипедисти на одній із вулиць Темпліна

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Анґела Меркель залишила Темплін після закінчення школи у 1972 році, коли вона почала вивчати фізику в Лейпцигу. Після цього бувала тут лише час від часу, навідуючи батьків. Однак уже багато років неподалік розташоване офіційне друге місце проживання нинішньої канцлерки ФРН.

  • Присвоєння Анґелі Меркель звання почесної громадянки Темпліна

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Увесь регіон Уккермарк Меркель називає своєю батьківщиною. Саме тут у невеличкому селі Гоенвальде поблизу Темпліна ще до обрання на посаду голови уряду Німеччини в Анґели Меркель з'явився будинок, який заведено називати дачею канцлерки. Ця світлина була зроблена в Темпліні 2019 року під час церемонії з нагоди присвоєння Анґелі Меркель звання почесної громадянки міста.

  • Будинок Анґели Меркель поблизу Темпліна

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    На відміну від будинку в Берліні, де розташована квартира канцлерки, її приватний будинок зараз більше не дозволяють фотографувати - із міркувань безпеки. Тому всім знімкам в інформаційних агентствах уже досить багато років. Як повідомляли німецькі ЗМІ, будинок зараз оточений соліднішим парканом. Поліцейські присутні по сусідству постійно, але на вулиці з'являються лише в разі необхідності.

  • Озеро в Темпліні

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    У самому селі Гоенвальде лише пара десятків будинків, немає ні магазину, ні кафе, ні пекарні, зате навколо - чудова природа, багато можливостей для прогулянок та купання в озерах. Як вдалося дізнатися газеті Rheinische Post, іноді Меркель запрошує покупатися своїх гостей - принаймні про це якось розповідав колишній президент Німеччини Горст Келер.

  • Вивіска міста Темплін

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    За неофіційними свідченнями, Анґела Меркель дуже любить пригощати своїх гостей в Гоенвальде тим, що готує сама, зокрема, з вирощеного у власному городі. Картоплю саджає, але зі цвітною капустою, наприклад, не зв'язується - через всюдисущих равликів, на боротьбу з якими у канцлерки часу не вистачає. Кажуть, що господині будинку особливо вдається яблучний пиріг.

  • Напис на будинку в Темпліні: Почни робити необхідне, потім можливе, і раптом побачиш, що вже робиш неможливе

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Залишаючи батьківщину Анґели Меркель - бранденбурзький регіон Уккермарк, придивімося до надпису на цьому будинку в Темпліні. Це слова католицького святого Франциска: "Почни робити необхідне, потім можливе, і раптом побачиш, що вже робиш неможливе".

    Автор: Максим Нелюбін


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