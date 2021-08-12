У Німеччині розрахували розмір пенсії Анґели Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) після того, як залишить свою посаду, отримуватиме щомісячну пенсію розміром у близько 15 тисяч євро. Ці дані оприлюднені Союзом платників податків ФРН в п'ятницю, 13 серпня, в Берліні.

Як пояснили в організації, право на таку пенсію політику забезпечив багаторічний стаж роботи в Бундестазі, в кабінеті міністрів та на посаді глави уряду Німеччини.

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Як розраховується пенсія політиків у Німеччині

Право на пенсію, порядок її призначення та розрахунку регулюються у ФРН на рівні законів. Так, пенсія Меркель за її діяльність в парламенті нараховується відповідно до закону про депутатів Бундестагу, а за роботу в уряді - згідно з законом про федеральних міністрів.

Згідно з параграфом 20 закону про депутатів Бундестагу, наприклад, вона має право на максимальну пенсію в розмірі 65 відсотків від зарплати, оскільки стаж її роботи в парламенті становить майже 31 рік.

Як і всі колишні глави німецького уряду і президенти ФРН, Меркель також має право мати свій офіс і невеликий штат співробітників, включно з менеджером офісу, двома асистентами, секретарем і шофером.

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Меркель залишається канцлеркою ФРН до виборів у Бундестаг

26 вересня у Німеччині відбудуться вибори в Бундестаг, після яких уряд очолить новий канцлер чи нова канцлерка. Меркель, яка обіймає цю посаду протягом 16 років, в жовтні 2018 року відмовилася від крісла голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і, відповідно, не претендуватиме на посаду глави уряду.