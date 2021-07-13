 Перед візитом до Києва Анґела Меркель відвідає Москву | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2021

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Перед візитом до Києва Анґела Меркель відвідає Москву

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель 22 серпня прибуде до Києва. До цього вона має провести перемовини з Володимиром Путіним у Москві, повідомив речник німецького уряду.

Анґела Меркель і Володимир Путін у Парижі в грудні 2019 року

Анґела Меркель і Володимир Путін у Парижі в грудні 2019 року

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) 20 серпня здійснить візит до Москви, а вже після цього - прибуде до Києва. Про це у п'ятницю, 13 серпня, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) на пресконференції в Берліні.

У Москві запланована зустріч Меркель з президентом Росії Володимиром Путіним, сказав Зайберт і додав, що деталі обох візитів будуть оприлюднені наступного тижня. Кремль вже підтвердив зустріч Путіна з главою уряду Німеччини і зазначив, що йтиметься про відносини між двома державами та актуальні міжнародні питання.

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Зеленський запросив Меркель на "Кримську платформу"

Як повідомляв прессекретар президента України Сергій Никифоров, у Києві Меркель зустрінеться з Володимиром Зеленським. "Теми переговорів: безпека, двосторонні відносини та інші актуальні питання", - зазначив Никифоров. 

Нагадаємо, 23 серпня в Києві відбудеться перший, установчий, саміт платформи з деокупації Криму - "Кримська платформа". Загалом своє бажання брати участь у роботі платформи підтвердили вже майже 40 країн світу. Зеленський запросив Меркель взяти участь у цьому заході.

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Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (l-r), der französische Premierminister François Fillon, der Vorstandsvorsitzende der E.ON AG, Johannes Teyssen, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte, der russische Staatspräsident Dmitri Medwedew, Gazprom-Manager Alexei Miller, der EU-Kommissar für Energie, Günter Oettinger, der BASF-Vorstandsvorsitzende Kurt Bock, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD), der Geschäftsführer des deutsch-russischen Gas-Pipeline-Konsortiums (Nord Stream AG); Matthias Warnig, und der Geschäftsführer der Nederlandse Gasunie, Paul van Gelder (l-r) eröffnen am Dienstag (08.11.2011) mit einem symbolischen Akt die Ostsee-Pipeline Nord Stream in Lubmin. Die rund 7,4 Milliarden Euro teure Pipeline des russisch-europäischen Konsortiums Nord Stream verbindet Deutschland und Westeuropa direkt und unter Umgehung von Transitländern mit einem der größten Erdgasfelder der Welt. Gaslieferant ist der russische Energiekonzern Gazprom, der mit 51 Prozent auch Mehrheitseigner der Nord Stream AG ist. Foto: Stefan Sauer dpa/lmv +++(c) dpa - Bildfunk+++

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