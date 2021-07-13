Перед візитом до Києва Анґела Меркель відвідає Москву

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) 20 серпня здійснить візит до Москви, а вже після цього - прибуде до Києва. Про це у п'ятницю, 13 серпня, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) на пресконференції в Берліні.

У Москві запланована зустріч Меркель з президентом Росії Володимиром Путіним, сказав Зайберт і додав, що деталі обох візитів будуть оприлюднені наступного тижня. Кремль вже підтвердив зустріч Путіна з главою уряду Німеччини і зазначив, що йтиметься про відносини між двома державами та актуальні міжнародні питання.

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Зеленський запросив Меркель на "Кримську платформу"

Як повідомляв прессекретар президента України Сергій Никифоров, у Києві Меркель зустрінеться з Володимиром Зеленським. "Теми переговорів: безпека, двосторонні відносини та інші актуальні питання", - зазначив Никифоров.

Нагадаємо, 23 серпня в Києві відбудеться перший, установчий, саміт платформи з деокупації Криму - "Кримська платформа". Загалом своє бажання брати участь у роботі платформи підтвердили вже майже 40 країн світу. Зеленський запросив Меркель взяти участь у цьому заході.

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