Меркель 22 серпня має намір відвідати Україну з візитом - речник Зеленського

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Про це в понеділок, 9 серпня, повідомив прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

"Анґела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Теми переговорів: безпека, двосторонні відносини та інші актуальні питання", - написав Никифоров на сторінці у Facebook. У пресслужбі німецького уряду DW поки що не підтвердили і не спростували цю інформацію, зазначивши, що офіційний розклад майбутніх візитів канцлерки буде оприлюднено не раніше п'ятниці.

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Останній раз Володимир Зеленський та Анґела Меркель зустрічалися 12 липня під час офіційного візиту українського президента до Німеччини. Вони обговорювали низку питань, зокрема шляхи мирного врегулювання конфлікту на Сході України та добудову газопроводу "Північний потік-2". За підсумками обговорення німецька канцлерка виступила за імплементацію "формули Штайнмаєра" в українське законодавство, а також висловила прихильність Німеччини мінським домовленостям. Канцлерка також висловила переконання, що і після виборів у Німеччині та можливої зміни уряду її наступник також підтримуватиме Україну у питанні реалізації мінських домовленостей і досягненні прогресу в цьому.

Як повідомлялося, 23 серпня в Києві відбудеться перший, установчий, саміт платформи з деокупації Криму - "Кримська платформа". Загалом своє бажання брати участь у роботі платформи підтвердили вже майже 40 країн світу.

