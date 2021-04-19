Правління ХДС підтримало Лашета як кандидата у канцлери Німеччини

Правління німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) вирішило, що на посаду голови уряду від блоку партій ХДС/ХСС на цьогорічних виборах до Бундестагу має кандидувати лідер політсили, прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет (Armin Laschet). Відповідне рішення правління ХДС ухвалило у ніч на вівторок, 20 квітня, під час таємного онлайн-голосування, повідомляє інформаційне агентство AFP.

При цьому за Лашета проголосували 77,5 відсотка учасників майже шестигодинної онлайн-наради, а за його конкурента, голову сестринської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС), прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зедера (Markus Söder) - 22,5 відсотка. Політики отримали 31 та дев'ять голосів членів правління ХДС відповідно. Шестеро членів правління при голосуванні утрималися.

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Зедер готовий підтримати Лашета

Голова баварського уряду, кандидатуру якого на посаду канцлера підтримував ХСС, що традиційно йде на вибори одним блоком з ХДС, напередодні заявив, що готовий визнати рішення політичних союзників не на його користь. Він пообіцяв у цьому разі підтримати Лашета.

Голосування правління ХДС мало б поставило крапку у кількамісячній боротьбі двох політиків за номінацію на посаду канцлера Німеччини. Утім, аналітики застерігають від дочасного вітання Лашета з огляду на популярність Зедера. Також кандидатуру Лашета на посаду канцлера від блоку ХДС/ХСС мають схвалити і керівні органи баварського Християнсько-соціального союзу.

Раніше очікувалося, що Лашета висунуть кандидатом на посаду канцлера одразу після обрання головою ХДС у січні. Однак зростання популярності Зедера під час пандемії COVID-19 призвело до того, що значна частина ХДС вважала за потрібним піти на вибори на чолі із лідером партії-партнерки.

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Майбутній канцлер може бути не від ХДС

Напередодні зі своїм кандидатом у канцлери Німеччини визначилися і у партії Зелених. Нею керівництво партії обрало Анналену Бербок (Annalena Baerbock). При цьому сама кандидатка заявила, що її партія ставить за мету сформувати новий уряд.

Вибори до Бундестагу відбудуться 26 вересня. Рейтинг ХДС/ХСС на тлі запеклої боротьби за політичне лідерство та нещодавнього скандалу щодо закупівель медичних масок відчутно знизився. І хоча консерватори поки залишаються лідерами в опитуваннях, багато експертів вказують на високу ймовірність того, що за результатами виборів майбутню правлячу коаліцію формуватимуть саме Зелені.