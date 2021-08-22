 Меркель у Києві: німецькі ЗМІ про спробу врятувати те, що ще можна | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Меркель у Києві: німецькі ЗМІ про спробу врятувати те, що ще можна

Німецька преса коментує ідею нового саміту щодо Донбасу в "нормандському форматі" й запитує, чи достатньо Німеччина зробила для українського народу.

Анґела Меркель та Володимир Зеленський у Києві, 22 серпня

Анґела Меркель та Володимир Зеленський у Києві, 22 серпня

"Добре, що федеральна канцлерка незабаром після візиту до російського президента Володимира Путіна вирушила і до України. Вона ніколи не залишала сумнівів, що підтримує Київ у конфлікті на Сході України, що виник з провини Росії. А в тому, що його розв'язання, як і раніше, дуже далеко, винна не вона", - зазначає Frankfurter Allgemeine Zeitung у коментарі під заголовком "Дивовижна вірність"  про візит до Києва канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel), який відбувся 22 серпня.

Дивовижна вірність Меркель "Північному потоку-2"

Його автор вважає вельми дивним, що канцлерка Німеччини, яка завжди активно підтримувала Україну, водночас демонстративно зберігала вірність проєкту російського газопроводу "Північний потік-2".

"Дивно, наскільки непохитна Меркель у своїй підтримці цього проєкту. Адже тепер навіть до декого з тих, хто завжди говорив про нього як про "суто економічний проєкт", стало доходити, що йдеться про геополітику у чистому вигляді. Цей газопровід ускладнює підтримку для України, якої ця країна терміново потребує. Підтримку, яку, хочеться сподіватися, продовжить наступник або наступниця Меркель", - наголошує Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Читайте також: Меркель у Києві: прощальний візит з елементами "човникової" дипломатії

Ще один саміт у "нормандському форматі" перед закінченням канцлерства?

"Німеччина надає Україні фінансову підтримку і прагнутиме обмежити ті негативні наслідки, яких Київ побоюється через суперечливий проєкт газопроводу - "Північний потік-2", - нагадує, своєю чергою, газета Süddeutsche Zeitung. Водночас видання констатує, що "при всьому розумінні української стурбованості у Берліні поступово починає відчуватися деяке роздратування через небажання Києва проявити трохи поступливості".

"Відносини з Україною виглядають наприкінці терміну перебування Меркель на посаді як будівництво, побачивши яке ще не зовсім зрозуміло, чи постало тут щось нове або це всього лише нагромадження техніки". Тому на заключній пресконференції гостя з Берліна виступила з пропозицією, яку газета у коментарі під заголовком "До останнього дня" розцінює як спробу Меркель "востаннє взяти до рук лопату".

Читайте також: Коментар: Меркель йде, залишивши Україні важкий спадок

Йдеться про пропозицію канцлерки Німеччини ще до відходу зі своєї посади провести нову зустріч на найвищому рівні у "нормандському форматі" - за участі президентів України, Росії та Франції. "Отже, Україна залишиться важливою темою для Меркель і після її відльоту з Києва. Цілком імовірно, навіть до найостаннішого дня", - припускає Süddeutsche Zeitung.

Анґела Меркель намагається зберегти свою політичну спадщину

Щоправда, Frankfurter Allgemeine Zeitung у вже згаданому коментарі висловлює сумніви в результатах такого саміту. На її думку, російський президент Путін, який "засів у своїй уявній фортеці, що перебуває в облозі, і тепер бачить навколо лише ворогів, не піде на поступки. Скоріше він спробує скористатися зміною уряду у Німеччині і президентськими виборами у Франції для розширення своїх політико-пропагандистських позицій" .

Зі свого боку, коментатор інформаційного агентства Reuters бачить у запропонованому Меркель саміті, як і в цілому в її зовнішньополітичній активності в останні тижні до виборів до Бундестагу 26 вересня, спробу зберегти свою політичну спадщину. "Візит до України виявився необхідною противагою до зустрічі з Путіним, оскільки східна політика Німеччини щонайпізніше з початку російсько-українського конфлікту у 2014 році отримала новий компонент: федеральний уряд тоді вперше взяв на себе роль ключового посередника у війні. Сім років по тому Меркель на тлі ситуації у Східній Україні, яка зайшла у глухий кут, намагається врятувати те, що ще можна врятувати", - вважає оглядач Reuters.

"Слід прискорити вступ України до НАТО"

Газета Die Welt під рубрикою "Точка зору" публікує статтю, присвячену не стільки до візиту канцлерки ФРН до Києва, скільки 30-річчю незалежності України. Вона має назву: "Чому Берлін має допомогти Україні". Її автори - багаторічний професор Кельнського університету Ґергард Зімон (Gerhard Simon) і засновниця "Київського діалогу" Штефані Шиффер (Stefanie Schiffer).

Вони нагадують, що Україна всі роки своєї незалежності прагне в бік Заходу. "Тим не менше, Німеччина не готова беззастережно сприяти інтеграції України з Заходом - і слідує тим самим російській аргументації", - наголошують автори, вказуючи на твердження президента Росії Путіна, що росіяни і українці - це "один народ". "Насправді за історичною аргументацією криється справжня причина: відділення України означає для Росії величезну втрату влади", - йдеться у статті.

"30 років тому бажання і намір стати частиною Заходу були в Україні не безперечними. Сьогодні це консенсус, що переважає. Цьому сприяла і загроза з боку Росії, яка принципово заперечує право на існування суверенної України", - констатують автори і закликають прискорити прийняття України до НАТО. З урахуванням досвіду балканських країн членство в цій структурі Заходу видається їм зараз - "за наявності політичної волі з боку Німеччини" - більш реалістичною перспективою, ніж членство у ЄС.

Дивитись відео 05:54

Німеччина після Меркель: хто для України буде кращим канцлером?

Також за темою

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, right, and German Chancellor Angela Merkel enter a hall for a joint news conference following their talks at the Mariinsky palace in Kyiv, Ukraine, Sunday, Aug. 22, 2021. German Chancellor Angela Merkel arrived to Kyiv for a working visit to meet with top Ukrainian officials. (Sergey Dolzhenko/Pool Photo via AP)

Меркель у Києві: прощальний візит з елементами "човникової" дипломатії 22.08.2021

Анґела Меркель востаннє відвідала Україну у статусі федеральної канцлерки Німеччини. DW - про підсумки візиту та її зустрічі з Володимиром Зеленським.

April 22, 2015 - Boyarka, KIEV, UKRAINE - An Ukrainian worker checks gas valves of the main natural gas pipeline at the gas-compressor station in Boyarka village near Kiev, Ukraine, 22 April 2015. Cash-strapped Ukraine is heavily dependent on energy from Russia and is also a key transit country for supplies to Western Europe. The European Union has been mediating in gas disputes between the two sides, whose relations are strained by the conflict in eastern Ukraine. Boyarka UKRAINE PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 April 22 2015 Boyarka Kiev Ukraine to Ukrainian Worker Checks Gas valves of The Main Natural Gas Pipeline AT The Gas COMPRESSOR Station in Boyarka Village Near Kiev Ukraine 22 April 2015 Cash strapped Ukraine IS heavily dependent ON Energy from Russia and IS Thus a Key Transit Country for SUPPLIES to Western Europe The European Union has been mediating in Gas disputes between The Two Sides whose relations are strained by The CONFLICT in Eastern Ukraine Boyarka Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY

Німецька преса: Водень як альтернатива транзиту російського газу через Україну 14.07.2021

Візит Володимира Зеленського до Берліна німецька преса обговорювала передусім в контексті завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2" та майбутнього України як транзитної країни.

Podcast Chinesisch Presseschau Symbolbild

Європейська преса про "тисячу відсотків" Зеленського 26.09.2019

Європейські ЗМІ не оминули увагою звинувачення у бік Анґели Меркель, котрі пролунали у оприлюдненій Білим домом розмові Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Реклама

Докладно

Анґела Меркель та Володимир Зеленський у Києві, 22 серпня

Німецькі ЗМІ про візит Анґели Меркель до Києва

Після візиту Меркель до Києва німецька преса запитує, чи достатньо Німеччина зробила для українського народу.  

Нафтогаз України та RWE підписали рефорандум щодо водородних проєктів

"Нафтогаз" та RWE співпрацюватимуть у водневих проєктах

НАК "Нафтогаз України" та RWE Supply&Trading домовилися співпрацювати в сфері розвитку водневих проєктів.  