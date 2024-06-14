Що чекає на правлячу коаліцію ФРН після виборів до ЄП

Партії, що входять до правлячої коаліції ФРН, зазнали поразки на виборах до Європарламенту. Переможці виборів до ЄП у Німеччині ХДС/ХСС наполягають на дострокових виборах до Бундестагу.

Президент Франції Еммануель Макрон після нищівної поразки на виборах до Європарламенту центристського табору, до якого входить і його партія "Відродження", оголосив про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів до Національних зборів. І канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) із Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) після європейських виборів також мусить визнати, що партії, які входять до правлячої "світлофорної" коаліції (СДПН, "Союз-90/Зелені", Вільна демократична партія) програли. Набравши, за попередніми результатами, 13,9 відсотка голосів, соціал-демократи показали найгірший результат на виборах загальнонаціонального рівня. Зелені опустилися до 11,9 відсотка, ВДП отримала 5,2 відсотка.

Як показують результати соцопитувань, троє з чотирьох громадян Німеччини незадоволені федеральним урядом, а рейтинги партій, що входять до правлячої коаліції, вже давно низькі. Але результати європейських виборів опустили їх ще нижче. Тим часом правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" показала кращий результат, ніж правлячі партії, - 15,9 відсотка.

Явним переможцем у Німеччині на виборах до Європарламенту став опозиційний консервативний блок ХДС/ХСС, який сумарно набрав 30 відсотків голосів виборців. Розрахунок християнських демократів - перетворити європейські вибори на лакмусовий папірець загальнонаціонального голосування - виправдався. "Ще одна причина проголосувати за ХДС - "світлофорна" коаліція", - говорили політики з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) в останні дні перед європейськими виборами, натякаючи на непопулярність правлячої коаліції.

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Позачергові вибори до Бундестагу за прикладом Франції?

Лідери Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) і лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер (Markus Söder) закликають провести дострокові парламентські вибори в Німеччині. Вибори до Європарламенту стали символом того, що "світлофорну" коаліцію цього разу "не обрали", і "явним вотумом недовіри канцлеру", заявив Зедер у Мюнхені та наголосив, що у Шольца більше немає ні легітимності, ні довіри серед населення. Якщо нинішній уряд не змінить курс і робитиме те саме, що й досі, це "глибоко розчарує народ", вважають християнські демократи.

Лідер ХДС Фрідріх Мерц Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Однак дострокові вибори до Бундестагу - взагалі не тема для обговорення всередині самої "світлофорної" коаліції. "Ми не замислювалися про це ні на секунду", - наголосив на пресконференції 10 червня офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit). У Німеччині наступні парламентські вибори мають відбутися восени 2025 року. "Це ми і плануємо реалізувати", - сказав Гебештрайт.

Ймовірно, така непохитна позиція урядової коаліції пов'язана з тим, що федеральний канцлер - на відміну від президента Франції - може втратити свою посаду в разі проведення дострокових виборів. Макрон був обраний безпосередньо народом і обіймає свою посаду до 2027 року, тоді як федеральний канцлер Німеччини обирається більшістю депутатів Бундестагу.

Ризик для правлячої коаліції

З міркувань політичної стабільності, у Німеччині не так просто розпустити Бундестаг і призначити дострокові вибори. Необхідною умовою для цього є те, що канцлер більше не може заручитися підтримкою більшості в парламенті. У цьому разі він може звернутися до федерального президента з проханням про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів.

Але зараз СДПН, Зелені і ВДП у цьому не зацікавлені. Крім втрати посади канцлера і міністерських крісел, багато депутатів побоюються втратити свої мандати. Однак виникає питання: чи може страх втратити владу допомогти вирішити проблеми в правлячій коаліції? Адже відносини між СДПН, Зеленими і ВДП давно не можна назвати хорошими. Політичні суперечки всередині коаліції відбуваються постійно і давно очевидно, що у партій різні політичні інтереси.

Генсекретар СДПН Кевін Кюнерт Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Для генерального секретаря СДПН Кевіна Кюнерта (Kevin Kühnert) - розбіжності всередині коаліції є однією з причин низьких результатів соціал-демократів на європейських виборах. Про що він і заявив у Берліні, наголосивши: "Не слід забувати, що це також пов'язано зі сприйняттям "світлофорної" коаліції". Останніми місяцями партнери по правлячій коаліції неодноразово попереджали один одного про те, що їхня робота має бути більш якісною, конструктивною та орієнтованою на досягнення конкретних цілей. Але поки що це ні до чого не призвело, і Кюнерт дедалі більше розуміє, що конфлікти всередині коаліції нікуди не подінуться.

Суперечка навколо держбюджету і боргового гальма

Судячи з усього, суперечка всередині коаліції буде ще сильнішою. Адже 3 липня уряд представить проєкт федерального бюджету на 2025 рік. Між тим, скільки держава отримає і скільки захоче витратити, існує величезний розрив, і дефіцит бюджету становить мільярди євро. Федеральний міністр фінансів і лідер ВДП Крістіан Лінднер (Christian Lindner) мовчить про те, наскільки він великий.

Оцінки варіюються від 25 до 50 мільярдів євро. Лінднер хоче заощадити ці гроші переважно за рахунок соціальних витрат, щоб дотриматися принципу "боргового гальма" - обмеження державної заборгованості, закріпленого в Основному законі ФРН. Багато представників СДПН і Зелених, навпаки, хотіли б призупинити дію "боргового гальма" і заткнути дірки в бюджеті за рахунок нових кредитів.

Голова ВДП міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер Фото: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

Лінднер ще до європейських виборів пригрозив, що тому, хто захоче скасувати "боргове гальмо", доведеться шукати інших союзників. Його партія зробила бюджетну дисципліну своїм політичним кредо і не може дозволити собі відступати від нього. В іншому разі ліберали воліли б вийти з коаліції.

Канцлер Шольц знає про це і має намір зберегти правлячу коаліцію. Тому він однозначно погоджується з Лінднером щодо питання про "боргове гальмо". Цим незадоволена СДПН, яка ще перед європейськими виборами висловлювала незгоду з приводу можливого скорочення бюджету. "Що неможливо, так це скоротити 30 або 40 мільярдів із федерального бюджету", - наголошував співголова СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil).

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Майбутнє "світлофорної" коаліції

Після виборів до ЄП позиція соціал-демократів стала ще більш жорсткою. Очевидно, що вони не підтримають жодних скорочень держбюджету, які поставлять під загрозу соціальну єдність, заявив генеральний секретар Кюнерт. Він не може уявити собі "жодного сценарію", за якого СДПН погодилася б на скорочення бюджету. "Більше СДПН у коаліції" - такі вимоги озвучують соціал-демократи. Чи зможе Шольц реалізувати їх?

Канцлер ФРН Олаф Шольц Фото: Sabina Crisan/dpa/picture alliance

Досі його підхід полягав у тому, щоб завоювати підтримку за допомогою розсудливості та виваженої позиції. На європейських виборах він позиціонував себе як "канцлер миру", але це, схоже, не спрацювало. Однак Шольц не виглядає пригніченим чи засмученим через поразку його партії на європейських виборах. Він демонстративно спокійно поводився на вечірці в штаб-квартирі СДПН увечері після виборів і робив селфі зі своїми однопартійцями. Криза ще раз показала, що Шольц не з тих, хто просто опускає руки. Навпаки, труднощі ніколи його не зупиняли. Він не раз демонстрував це у своїй політичній кар'єрі, яка триває вже понад три десятиліття.

Однак лідер ВДП Крістіан Лінднер, схоже, не готовий до компромісу. Хоча ВДП втратила голоси виборців, порівняно з виборами до Бундестагу у 2021 році, Лінднер інтерпретує результат європейських виборів як "сильний сигнал стабілізації, який ми також хочемо використати в політичних цілях".

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Зелені, можливо, вже здогадуються, що чекає на правлячу коаліцію, якщо не буде досягнуто компромісу. Співголова цієї партії Омід Нуріпур (Omid Nouripur) попереджає партнерів по коаліції, що вони повинні пам'ятати про те, "що ми ставимо країну вище партійних кольорів". Це особливо актуально у зв'язку з майбутніми переговорами щодо бюджету. Нуріпур також додає, що немає сенсу "продовжувати боротьбу всередині коаліції".