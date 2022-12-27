Що очікує Німеччину у 2023 році? Влада готова до викликів

Перед німецьким урядом у майбутньому році постали три основні завдання. Що ж саме належить зробити і як три партії у складі "світлофорної коаліції" оцінюють свої шанси?

Коаліція з трьох партій, що перебуває при владі в Німеччині, - СДПН, "Союз-90/Зелені" і ВДП - з упевненістю дивиться в майбутнє, попри різні провали і розбіжності в баченні деяких питань. Лідери трьох правлячих партій опублікували статтю в газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, заявивши: "Ми хочемо зробити Німеччину соціальнішою і справедливішою, сучаснішою і цифровою, конкурентоспроможнішою і кліматично нейтральною". Партнери по коаліції могли б написати це ще рік тому.

Однак насправді 2022 рік був для так званої "світлофорної коаліції" безперервною низкою криз - як національних, так і міжнародних - імовірно, все це триватиме і в 2023 році. І ці кризи не мали нічого спільного з тим, що планував уряд, коли починав свою роботу в грудні 2021 року.

Перед кабінетом міністрів Німеччини постали три основні завдання: він повинен продовжувати забезпечувати надійне енергопостачання країни, навіть за умов зростання цін, сприяти соціальній згуртованості та миру під час війни, а також чіткіше визначитися в зовнішній політиці. Особливо щодо Китаю.

Забезпечення надійного енергопостачання

Після майже повного припинення поставок нафти, газу та вугілля з Росії уряд виділив величезну суму в 200 мільярдів євро, щоб забезпечити надійне енергопостачання населення та економіки Німеччини нинішньої та наступної зими. Що буде далі, залежить від того, наскільки рішучим буде уряд наступного року.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає малоймовірним, що ціни на енергоносії опустяться до рівня, який існував до початку війни в Україні. "Найімовірніше, ми не повернемося до низьких цін, які були до війни", - заявив він в інтерв'ю виданням Funke Mediengruppe. Але ситуація буде, як і раніше, керованою, сказав він, "тому що у нас з'являться нові можливості для імпорту". Німеччина залишиться сильною та успішною індустріальною країною.

Однак для цього необхідне швидке зростання використання поновлюваних джерел енергії. Але з приводу темпів і заходів в енергетичній політиці в коаліції вже було безліч суперечок у 2022 році. Наприклад, запропонований міністром економіки Робертом Габеком (Robert Habeck) збір зі споживачів газу зрештою скасували. Або дискусія щодо продовження роботи трьох німецьких атомних електростанцій до квітня.

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Це не має повторитися у 2023 році. Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) - партії, що перебуває нині в опозиції, заявив газеті Rheinische Post, що коаліція забагато сперечається і замало часу приділяє досягненню змін на краще в економічній та енергетичній політиці. І додав: "Як кажуть у школі, вона чесно доклала зусиль".

Підтримка згуртованості в суспільстві

Уряд також має витратити багато сил на зміцнення соціальної згуртованості в період сильної кризи та невпевненості населення. Нещодавнє викриття спланованого групою правоекстремістськи налаштованих "рейхсбюргерів" - "державного перевороту" вразило німців.

У 2023 році уряду також необхідно краще і, перш за все, послідовно інформувати суспільство про солідарність і постачання зброї Україні. Як свідчать останні дослідження, багато людей, особливо у Cхідній Німеччині, ставляться до підтримки України набагато скептичніше, ніж західні німці.

У дослідженні, проведеному Меркаторським форумом "Міграція і демократія" (Midem) Технічного університету Дрездена, лише 28 відсотків опитаних східних німців хочуть зберегти підтримку країни, що зазнала агресії, навіть якщо це призведе, наприклад, до підвищення цін на енергоносії в Німеччині. На заході Німеччини цей показник становив 42 відсотки. І кожен третій східний німець згоден із твердженням: "НАТО так довго провокувало Росію, що їй довелося вступити у війну". У західній Німеччині цей показник становив 22 відсотки.

Депутат Бундестагу, експерт із зовнішньополітичних питань Родерік Кізеветтер (Roderick Kiesewetter) заявив в інтерв'ю DW, що на уряд чекає переломний момент у питаннях "безпеки, економіки та суспільства". На думку політика, це необхідно, "щоб захистити свободу і демократію від російської гібридної війни в Європі і бути у всеозброєнні в системному протистоянні з Китаєм, що зароджується".

Німеччина також докладає більше зусиль, ніж раніше, для збереження своїх позицій у Європейському Союзі. Багатомільярдні пакети допомоги Берліна своєму населенню через інфляцію і високі ціни на енергоносії, зроблені без будь-яких серйозних угод, налаштували чимало партнерів по ЄС проти уряду ФРН.

Єдина політика щодо Росії та Китаю

Політика щодо Китаю та Росії фактично є одним із головних завдань уряду у 2023 році. Кізеветтер сказав DW, що перед Берліном постало завдання "диверсифікувати постачання енергоносіїв і відмовитися від дешевих товарів з Китаю", визнати агресивний і гібридний підхід Пекіна. "У найближчі кілька років Китай здійснить військовий напад на Тайвань - тому нам необхідно значно зменшити залежність від Пекіна якнайшвидше", - вказав політик.

Олаф Шольц та Сі Цзіньпін Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Поїздка федерального канцлера до Китаю на початку листопада спричинила невдоволення в коаліції. Це був перший візит до Пекіна глави західного уряду після неоднозначного переобрання китайського лідера Сі Цзіньпіна на його посаду 23 жовтня.

І попри різку критику, наприклад, з боку міністра закордонних справ Анналени Бербок (Annalena Baerbock), голова німецького уряду дозволив китайській судноплавній фірмі Cosco придбати міноритарну частку в компанії з експлуатації терміналів у порту Гамбурга. Побудова єдиного курсу щодо Пекіна - ще один серйозний виклик для уряду у 2023 році.

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