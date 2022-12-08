Що відомо про підготовку путчу в ФРН, і до чого тут РФ

У Німеччині провели масштабну операцію проти так званих "рейхсбюргерів". За даними прокуратури, вони планували повалення конституційних органів влади у ФРН і хотіли встановити контакт із РФ.

Вранці в середу, 7 грудня, у Німеччині в рамках масштабної операції було затримано 25 осіб з числа так званих "рейхсбюргерів" - учасників праворадикального руху, які не визнають існування ФРН та вважають себе громадянами "німецького рейху". Їх підозрюють в участі у терористичній мережі чи її підтримці. За даними Федеральної прокуратури, "рейхсбюргери" планували повалення конституційних органів влади у країні.

У ФРН провели спецоперацію проти "рейхсбюргерів", які хотіли повалити владу

До другої половини дня за рішенням суду під варту було взято лідера угруповання та ще семеро людей, стосовно них розпочато слідство. У рейді було задіяно понад три тисячі співробітників німецьких правоохоронних органів, у тому числі спецпідрозділи GSG 9. Це одна з найбільших поліцейських операцій проти екстремістів в історії Німеччини.

Кого затримала поліція

У причетності до терористичної мережі або її підтримки підозрюються загалом 52 особи. Серед 25 затриманих, за даними Федеральної прокуратури, 22 ймовірних учасників угруповання, всі вони - громадяни ФРН. Ще трьох затриманих підозрюють у підтримці мережі. Це двоє громадян Німеччини - Олександр К. (Alexander Q.) і Франк Р. (Frank R.), а також громадянка Російської Федерації Віталія Б. Як припускають органи слідства, вона допомагала лідеру об'єднання встановити контакт з представниками РФ.

За даними Der Spiegel, в числі затриманих - ексдепутат Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдГ), суддя Бірґіт Мальзак-Вінкеман (Birgit Malsack-Winkemann), кілька колишніх солдатів Бундесверу, чинний штабс-фельдфебель, відсторонений поліцейський, адвокат з ученим ступенем, лікар-терапевт та пілот. Низка затриманих, за даними видання, виступала в Німеччині на антикоронавірусних демонстраціях.

Бірґіт Мальзак-Вінкеман, листопад 2019 року Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Лідером терористичної мережі у Федеральній прокуратурі назвали 71-річного принца Генріха XIII П.Р. (Heinrich XIII P. R.) з дворянського роду Ройсс (Reuß). Ще однією значущою персоною в угрупованні виступає, за даними Süddeutsche Zeitung, Рюдіґер фон П. (Rüdiger v. P.) - відставний підполковник Бундесверу.

Затримання у середу пройшли у Берліні, а також у федеральних землях Баден-Вюртемберг (там, за даними Der Spiegel, обшукали казарму спецназу бундесверу KSK), Баварія, Гессен, Нижня Саксонія, Тюрингія, на австрійському курорті Кітцбюель та в італійському місті Перуджа. Крім того, там і в низці інших федеральних земель Німеччини пройшли обшуки на 150 об'єктах. Ці заходи стосуються ще 27 підозрюваних, зазначили у Федеральній прокуратурі.

Яким був план "рейхсбюргерів"

Міністр юстиції ФРН Марко Бушманн (Marco Buschmann) повідомив у своєму мікроблозі Twitter, що угруповання підозрюють у підготовці збройного нападу на конституційні органи влади. У прес-релізі Федеральної прокуратури йдеться, що окремі члени мережі робили конкретні дії для насильницького проникнення невеликої збройної групи до будівлі Бундестагу. "Подробиці ще належить встановити", - зазначили у відомстві.

За інформацією Der Spiegel, змовники планували, зокрема, затримання німецьких політиків. Підозрювані, ймовірно, припускали, що це призведе до заворушень у країні. В результаті частина сил безпеки, на їхню думку, висловила б солідарність із їхньою мережею, що призвело б до держперевороту.

Операція із затримання "рейхсбюргерів" у Тюрингії, 7 грудня 2022 року Фото: Fricke/NEWS5/AFP

Прокуратура вказує, що підготовка до реалізації цього плану розпочалася не пізніше ніж у листопаді 2021 року. Він передбачав придбання необхідного обладнання, проведення тренувальних стрільб та вербування нових учасників. Центральним органом угруповання мала б стати "рада" на чолі з принцом Генріхом XIII, що включала б, подібно до уряду, різні структури - зокрема, у сфері юстиції, охорони здоров'я та закордонних справ.

Поряд із "радою" передбачалося, за інформацією прокуратури, створення "військового крила", яке мало відповідати за захоплення влади силовим шляхом. Для цього планувалося задіяти так звані "роти внутрішньої безпеки". За "військове крило" нібито відповідав Рюдіґер фон П. За словами генерального прокурора ФРН Петера Франка (Peter Frank), цей підрозділ, за задумом змовників, також мав створити в країні нову армію.

Що відомо про ідеологію угруповання

Новий державний устрій, за даними німецької влади, вже був розроблений учасниками угрупування загалом. Їхні політичні погляди, згідно з інформацією прокуратури, ґрунтуються на міфах про змову, "що складаються з наративів так званих "рейхсбюргерів" і теорії змови QAnon, що набула особливої популярності в період президентства в США Дональда Трампа. "Вони твердо переконані, що Німеччиною в даний час керують представники так званої "глибинної держави", - зазначили у відомстві.

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До чого тут Росія?

За поваленням влади в Німеччині, на думку учасників мережі, мало послідувати втручання "Альянсу" - таємного союзу урядів, розвідувальних служб та збройних сил кількох держав, включаючи Росію та США. Підозрювані вважали, як стверджують у прокуратурі, що перехідний уряд Німеччини мав провести переговори про новий державний устрій із країнами-переможницями у Другій світовій війні. При цьому головним учасником переговорів мала виступити Росія.

Співробітники правоохоронних органів під час операції із затримання "рейхсбюргерів" Фото: Christian Mang/REUTERS

Слідчі з'ясували, що принц Генріх XIII встановив контакт із представниками РФ у Німеччині, але доказів того, що вони відреагували на його звернення позитивно, поки немає. У Росії вже відреагували на цю заяву прокуратури.

У посольстві РФ у Берліні запевнили, що російські дипустанови у ФРН "не підтримують контакти з представниками терористичних угруповань та інших нелегальних формувань". Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що "ні про яку причетність Росії до ситуації не може бути мови", додавши, що "влада ФРН сама це констатує".

Наскільки небезпечними є "рейхсбюргери"?

"Рейхсбюргери" не визнають ФРН і вважають себе громадянами "німецького рейху". Вони виготовляють альтернативні посвідчення особи та водійські права неіснуючої імперії. Цей рух виник ще у 1980-ті роки. У нещодавній доповіді Федерального відомства з охорони конституції наголошувалося, що у Німеччині налічується близько 21 тисячі "рейхсбюргерів". Назва руху - це скорочене найменування "великого та різнорідного середовища імперської ідеології", вказують у німецькому Фонді Амадеу Антоніо (Amadeu-Antonio-Stiftung). Фонд провів дослідження і дійшов висновку, що до цього середовища належать так звані "сувереністи", "рейхсбюргери" та праві екстремісти.

На думку виконавчого директора Фонду Амадеу Антоніо Тімо Райнфранка (Timo Reinfrank), державний переворот у Німеччині навряд чи може статися. "У країні занадто міцні державний порядок і конституція, - зазначив Райнфранк в інтерв'ю DW. - Але ці люди вірять у таку можливість, що показує, у тому числі, наскільки вони застрягли у своїх мареннях".