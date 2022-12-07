  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Німецька поліція
Німецька поліція провела обшуки у низці містФото: Christian Mang/REUTERS
СуспільствоНімеччина

У ФРН провели масштабну спецоперацію проти "рейхсбюргерів"

Сергій Ромашенко | Ольга Журавльова
5 год. тому

Щонайменше 25 осіб затримано за підозрою в приналежності до правоекстремістського руху. Мін'юст ФРН повідомив, що "рейхсбюргери" планували напади на конституційні органи влади.

https://p.dw.com/p/4KahG

У Німеччині проведено масштабну операцію проти так званих "рейхсбюргерів" - готових до насильства учасників праворадикального руху, які не визнають існування ФРН. Під час неї щонайменше 25 осіб затримано за підозрою в приналежності до правоекстремістського середовища, повідомила Федеральна прокуратура Німеччини вранці в середу, 7 грудня.

За даними відомства, "рейхсбюргери" планували повалення конституційних органів влади в країні. "Від сьогоднішнього ранку проводиться масштабна антитерористична операція. Федеральна прокуратура проводить слідчі дії щодо терористичної мережі з середовища "рейхсбюргерів". Є підозра, що на конституційні органи влади планувався збройний напад", - написав міністр юстиції ФРН Марко Бушман (Marco Buschmann) у мікроблозі Twitter.

Серед підозрюваних - 71-річний принц Генріх XIII, нащадок знатного німецького дворянського роду Ройсів, який правив у Тюрінгії. Екстремісти планували зробити його новим лідером Німеччини після перевороту, пише AFP.

Читайте також: Німецькі спецслужби виявляють все більшу кількість "рейхсбюргерів"

Громадяни "німецького рейху"

Як повідомили у Федеральній прокуратурі, затримання "рейхсбюргерів" проводилися на підставі ордерів, виданих слідчими суддями Федеральної судової палати. 24 затриманих - громадяни ФРН, ще одна - громадянка Росії. За повідомленнями ЗМІ, у низці міст, включно з Берліном, було проведено обшуки.

"Рейхсбюргери" вважають, що Німеччина досі окупована західними союзниками. Вони не визнають ФРН як державне утворення та переконані, що досі існує "німецький рейх" у рамках кордонів 1871, 1914 або 1937 року, звідси й походить назва. Активісти руху виготовляють альтернативні посвідчення особи та водійські права неіснуючої держави. Рух виник ще в 1980-ті роки. У 2017 році в Німеччині налічувалося понад 16 тисяч його прихильників.

Чи контролює Кремль "рейхсбюргерів"? (29.08.2017)

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Володимир Зеленський у звільненому Херсоні, 14 листопада 2022 року

Time назвав Зеленського "Людиною року"

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Greenpeace блокує танкер, який транспортує російську нафту до Норвегії (квітень 2022 року)

Ембарго і гранична ціна спрацювали: нафта дуже дешевшає

Ембарго і гранична ціна спрацювали: нафта дуже дешевшає

Економіка2 год. тому
Медична працівниця у захисному одязі в Китаї, фото 18 листопада 2022 року

Китай відмовляється від політики "нульового COVID"

Китай відмовляється від політики "нульового COVID"

Політика3 год. тому
external

"Вивезла маму з окупації на поламаній машині"

"Вивезла маму з окупації на поламаній машині"

Конфлікти6 год. тому02:27 хв.
Стратегічні бомбардувальники РФ на аеродромі "Енгельса" (фото з архіву)

Радянські дрони? Що відомо про вибухи на аеродромах РФ

Радянські дрони? Що відомо про вибухи на аеродромах РФ

Конфлікти21 год. тому
Військовослужбовці Бундесверу з кулеметами під час військових навчань

Німеччина: чи готовий Бундесвер до бою?

Німеччина: чи готовий Бундесвер до бою?

Конфлікти24 год. тому
external

Бахмут: як парамедики лікують поранених на передовій

Бахмут: як парамедики лікують поранених на передовій

Здоров'я6 грудня 2022 р.03:00 хв.
На головну сторінку