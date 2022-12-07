У ФРН провели масштабну спецоперацію проти "рейхсбюргерів"

Щонайменше 25 осіб затримано за підозрою в приналежності до правоекстремістського руху. Мін'юст ФРН повідомив, що "рейхсбюргери" планували напади на конституційні органи влади.

У Німеччині проведено масштабну операцію проти так званих "рейхсбюргерів" - готових до насильства учасників праворадикального руху, які не визнають існування ФРН. Під час неї щонайменше 25 осіб затримано за підозрою в приналежності до правоекстремістського середовища, повідомила Федеральна прокуратура Німеччини вранці в середу, 7 грудня.

За даними відомства, "рейхсбюргери" планували повалення конституційних органів влади в країні. "Від сьогоднішнього ранку проводиться масштабна антитерористична операція. Федеральна прокуратура проводить слідчі дії щодо терористичної мережі з середовища "рейхсбюргерів". Є підозра, що на конституційні органи влади планувався збройний напад", - написав міністр юстиції ФРН Марко Бушман (Marco Buschmann) у мікроблозі Twitter.

Серед підозрюваних - 71-річний принц Генріх XIII, нащадок знатного німецького дворянського роду Ройсів, який правив у Тюрінгії. Екстремісти планували зробити його новим лідером Німеччини після перевороту, пише AFP.

Читайте також: Німецькі спецслужби виявляють все більшу кількість "рейхсбюргерів"

Громадяни "німецького рейху"

Як повідомили у Федеральній прокуратурі, затримання "рейхсбюргерів" проводилися на підставі ордерів, виданих слідчими суддями Федеральної судової палати. 24 затриманих - громадяни ФРН, ще одна - громадянка Росії. За повідомленнями ЗМІ, у низці міст, включно з Берліном, було проведено обшуки.

"Рейхсбюргери" вважають, що Німеччина досі окупована західними союзниками. Вони не визнають ФРН як державне утворення та переконані, що досі існує "німецький рейх" у рамках кордонів 1871, 1914 або 1937 року, звідси й походить назва. Активісти руху виготовляють альтернативні посвідчення особи та водійські права неіснуючої держави. Рух виник ще в 1980-ті роки. У 2017 році в Німеччині налічувалося понад 16 тисяч його прихильників.