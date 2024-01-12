АдН під загрозою заборони? Реакції на зустріч з неонацистами

Участь представників "Альтернативи для Німеччини" в таємному обговоренні плану "рееміграції" - депортації мільйонів мігрантів з ФРН - викликала хвилю обурення. Деякі політики виступають за заборону АдН.

"Нам не слід чекати, допоки АдН стане релевантною", - заявила співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Саскія Ескен (Saskia Esken), коментуючи можливість заборони правопопулістської "Альтернативи для Німеччини". Ескен мала на увазі невдалу спробук заборонити в 2017 році праворадикальну Націонал-демократичну партію Німеччини (НДПН), яку Конституційний суд визнав тоді недостатньо "релевантною", щоб вдаватися до такого екстраординарного заходу щодо захисту демократії в країні.

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Про можливу заборону АдН в Німеччині заговорили після того, як стало відомо про таємну зустріч представників цієї партії з неонацистами й правим радикалами, на якій обговорювався план "рееміграції" - депортації з ФРН мільйонів людей. Причому, депортації не лише іноземців - біженців і шукачів притулку, а й громадян Німеччини з міграційним походженням.

"Демократія сама собі риє могилу"

Співголова СДПН Саскія Ескен Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Саскія Ескен вважає, що від АдН вже зараз надходить серйозна загроза, і при цьому партія, як і всі інші, отримує фінансування з державного бюджету, а її депутати в парламентах різного рівня - солідні зарплати. Виходить, зазначила Ескен, німецька демократія сама собі риє могилу. Співголова СДПН назвала завданням земельних і федерального відомств з охорони конституції зібрати докази антиконституційності АдН і не упустити нагоди для порушення справи про її заборону.

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Уявлення про те, що в цій партії є тільки праворадикальне крило, застаріло. "Вся АдН і є праворадикальне крило", - заявила Ескен і додала, що розслідування видання Correctiv про таємну зустріч в Потсдамі стало додатковим доказом тісних зв'язків німецьких правих популістів з небезпечними й готовими до насильства неонацистами в Німеччині та інших країнах Європи.

Канцлер: "Фанатики з фантазіями асиміляції"

Наявність таких зв'язків турбує і міністерку внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser). "Ми вчергове побачили, наскільки необхідно і правильно те, що відомство з охорони конституції дуже уважно стежить за контактами в правоекстремістських колах, за налагодженням зв'язків між ворогами Конституції й представниками АдН, за проповідуваною ними людиноненависницькою ідеологією, - заявила Фезер в інтерв'ю тижневику Stern. - Ніхто не має недооцінювати цієї загрози".

Канцлер ФРН Олаф Шольц Фото: Kira Hofmann/photothek/picture alliance

Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), своєю чергою, заявив, що німецька держава захистить всіх своїх громадян незалежно від походження і кольору шкіри, "якими б незручними вони були для фанатиків з фантазіями асиміляції". Той, хто виступає проти демократичного правопорядку, матиме справу з Відомством з охорони конституції і органами юстиції, пригрозив канцлер, прозоро натякаючи на можливе порушення в Конституційному суді справи про заборону АдН.

"Дамоклів меч" заборони

Крістіан Дюрр (Christian Dürr), голова фракції ліберальної ВДП, котра також входить в урядову коаліцію, бачить в концепції "рееміграції" чіткі паралелі з націонал-соціалізмом.

"Плани вигнання мільйонів людей викликають спогади про найтемніші сторінки німецької історії", - написав він в соціальній мережі Х. Розслідування Correctiv, додав Дюрр, "показує, що АдН категорично не сприймає наш вільний демократичний правопорядок".

Крістіан Дюрр Фото: Imago/IPON

"Ми повинні захистити від ворогів демократії нашу демократію, нашу свободу, наш Основний закон і наше різноманітне суспільство, - заявила голова фракції "Зелених" у Бундестазі Брітта Гассельманн (Britta Haßelmann). - Сподіваюся, найпізніше зараз це багато хто зрозумів".

Колишній спікер Бундестагу Вольфґанґ Тірзе (Wolfgang Thierse) також закликав перевірити можливість заборони "Альтернативи для Німеччини". Якщо відомство з охорони конституції кваліфікує АдН як значною мірою правоекстремістську партію, заявив він в інтерв'ю газеті Tagesspiegel, "то держава зобов'язана уважно за нею спостерігати й вивчати можливість її заборони". У будь-якому разі, додав Тірзе, "над АдН повинен постійно нависати "дамоклів меч" заборони".

Мова тепер йде не про те, наскільки АдН є правоекстремістською партією, а наскільки вона протидіє Конституції, вказав дослідник правого екстремізму Ґідеон Боч (Gideon Botsch). За його оцінкою, відмінність від справи про заборону НДПН полягає в тому, що тепер "ми маємо справу з партією, яка здатна дієво працювати над досягненням цієї мети".

АдН лідирує в опитуваннях на сході Німеччини

Про "релевантність" АдН, про яку говорила Саскія Ескен, свідчать оприлюднені 11 січня результати опитування соціологічного інституту Forsa в трьох землях на сході Німеччини, де восени цього року проводитимуть вибори в місцеві ландтаги - Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі. Той факт, що в перших двох землях регіональні відомства з охорони конституції офіційно кваліфікують АдН як правоекстремістську, на місцевих виборців, судячи з усього, не справляє негативного враження.

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Лідер АдН в Тюрингії Бйєрн Гекке - майбутній земельний прем'єр? Фото: Jens Meyer/AP Photo/picture alliance

У всіх трьох землях АдН випереджає за рейтингом популярності всі інші партії, причому, з неабияким відривом. Так, у Тюрингії за правих популістів готові проголосувати 36 відсотків виборців. За ХДС - 20 відсотків, за Ліву партію - 17 відсотків, за соціал-демократів - 9 відсотків, за "Зелених" - 5 відсотків, за щойно утворену нову партію "Союз Сари Ваґенкнехт: за здоровий глузд і справедливість" (BSW) - 4 відсотки. Рейтинг АдН в Саксонії - 34 відсотки, в Бранденбурзі - 32 відсотки.

Але якщо в Саксонії та Бранденбурзі правлячі зараз троїсті коаліції мають шанси залишитися при владі, то в Тюрингії все далеко не так. У цій федеральній землі уряд формують посткомуністи з Лівої партії, соціал-демократи і "Зелені".

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Згідно з опитуванням Forsa, у цих трьох партій навіть разом узятих поки немає навіть найменших шансів набрати більшість на виборах 1 вересня. Правляча коаліція без участі АдН була б можливою за однієї єдиної умови - якщо до неї увійдуть консерватори з ХДС і посткомуністи з Лівої партії. Досі християнські демократи категорично виключали будь-яку співпрацю як з правим популістами, так і з посткомуністами.