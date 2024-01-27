Перший з'їзд: на старт у ФРН вийшла партія лівих популістів

Противниця санкцій щодо Росії Сара Ваґенкнехт зібрала у Берліні своїх соратників на перший з'їзд створеної нею на початку січня нової партії ССВ. Репортаж DW.

"Ми - не Ліва партія 2.0", - заявила Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht), звертаючись у суботу, 27 січня до учасників першого загальнофедерального з'їзду зареєстрованої на початку січня партії "Союз Сари Ваґенкнехт - здоровий глузд і справедливість" (Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit, BSW).

Відсилку до Лівої партії вона зробила не випадково. Річ у тім, що Ваґенкнехт багато років сама була "зіркою" цієї партії, свого часу очолювала фракцію в Бундестазі, але потім посварилася з правлінням, вийшла з партії і забрала з собою чимало інших посткомуністів.

Як проходив перший з'їзд партії Ваґенкнехт

Як все нове та незвичайне, перший з'їзд BSW викликав посилений інтерес преси. Кількість запитів журналістів на акредитацію була величезною. Декілька телевізійних каналів відправили в "Космос" - кінотеатр у східному Берліні, де проходив з'їзд - свої знімальні групи та пересувні студії.

Кінотеатр "Космос", де проходив з'їзд партії Сари Ваґенкнехт Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Репортер сатиричного шоу, яке транслюється по другому каналу німецького телебачення (ZDF) Heute Show запитував одного з учасників з'їзду про те, чи став він уже "сараїстом". Кореспондент респектабельного інформаційного каналу Phoenix брав інтерв'ю у керівників нової партії та у самої Сари Ваґенкнехт.

Учасникам з'їзду роздали у подарунок брендовані екоторби Фото: Nikita Jolkver/DW

Підкреслено відрізнявся з'їзд BSW від форумів респектабельних партій відсутністю у фойє "Космосу" стендів фірм-спонсорів і пива та подачею простої їжі - макарони під соусом болоньєзе. А від посткомуністів - тим, що ті, хто виступав з трибуни, зверталися зали, використовуючи не слово "товариші", а "друзі та подруги". І "Інтернаціонал" під завісу зал не співав.

У першій половині дня на з'їзді вирішили всі організаційні питання - обрали президію, рахункову комісію, додаткові заступники голови та члени розширеного складу правління. Як і заведено у будь-якій вождистській партії, за пропозиції партійного керівництва голосували одноголосно, питань кандидатам на керівні посади не ставили, а таємниця виборів була, скоріше, умовною: помічники виборчої комісії ходили рядами із прозорими скриньками, закритими з трьох боків кабінками у холі ніхто не скористався.

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Як з'їзд приймав лідерку партії

Перед початком з'їзду на великому екрані показали рекламний ролик, який коротко виражає політику нової партії. Спочатку пенсіонер скаржиться на маленьку пенсію, ремісник - на бюрократію, студент - на вади у вищій освіті, селянин - на скасування субсидій, одинока мати - на недостатню допомогу від держави. А потім сама Сара Ваґенкнехт закадровим голосом обіцяє всім все виправити.

Перший з'їзд партії Сари Ваґенкнехт викликав увагу преси Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

У залі реальну Ваґенкнехт зустріли бурхливими оваціями. Вона насилу пробилася на перший ряд перед сценою крізь натовп однопартійців, які хотіли обійняти і розцілувати свого кумира, і ряд теле- і фоторепортерів. Виступала вона пів години, і ще п'ять хвилин зал їй дружно аплодував.

У своєму виступі Ваґенкнехт у розгорнутій формі повторила те, що вона говорила в саундтреку до рекламного відео, і висловила впевненість, що від BSW залежатиме те, якою стане Німеччина через п'ять чи десять років.

Коаліційний уряд канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) вона назвала "найдурнішим у Європі", різко критикувала "Зелених", які входять в уряд. За те, що вони не знають розміру середньої по Німеччині пенсії, за спробу нав'язати мешканцям країни дорогі теплові насоси і взагалі - за відірваність від життя простих людей, снобізм і моралізаторство.

Що говорила Сара Ваґенкнехт про війну в Україні та санкції щодо Росії

Дісталося і лідеру опозиційних консерваторів Фрідріху Мерцу (Friedrich Merz), який прагне стати канцлером і який, як заявила Ваґенкнехт, "вимагає передати Україні німецькі крилаті ракети Taurus, якими Зеленський зможе обстрілювати Москву". До постачання зброї Києву вона взагалі ставиться вкрай негативно, переконана, що такі поставки лише затягують війну, і вимагає розпочати мирні переговори між Києвом та Москвою без жодних попередніх умов.

"Війна для тих, хто ухвалює рішення щодо цього, - заявила Ваґенкнехт. - Насамперед бізнес, йдеться про сировину, про сфери впливу і завжди про продаж озброєнь... Як свого часу щодо афганського Гіндукуша говорили, що там захищається і наша свобода, так і зараз в ім'я нашої свободи мають далі страждати і вмирати українці, а ми постачаємо їм озброєння для досягнення перемоги, в яку більше не вірять навіть самі українські генерали".

До західних санкцій щодо Росії Сара Ваґенкнехт теж ставиться вкрай критично, вважає, що вони шкодять не Росії, а Німеччині, сварить Шольца за те, що замість того, аби купувати порівняно екологічний російський трубопровідний газ, він зробив ставку на скраплений природний газ (СПГ), який видобувають методом фрекінгу і який доводиться возити танкерами за тридев'ять земель. Однак лідерка BSW чомусь змовчала про те, що ніяких санкцій щодо російського трубопровідного газу немає, що Росія з власної ініціативи припинила його поставки в Німеччину.

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BSW та "Альтернатива для Німеччини"

Зі схожими тезами на з'їзді виступали й інші діячі BSW. Однак примітним є те, про що всі вони, зокрема і Ваґенкнехт, змовчали - про нелегальних мігрантів. У цій царині нова партія знаходиться ближче до правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН), і тому багато хто в країні називає нову партію лівою за її соціальними та економічними позиціями, але правою у своїй міграційній політиці.

Швидше за все, саме тому всі, хто виступав на з'їзді, намагалися якомога різкіше відмежуватися від АдН та її програмних установок. Якщо уважно проаналізувати програму цієї партії, говорив генсек BSW Крістіан Лейє (Christian Leye), то виходить, що її соціально-економічна політика відповідає інтересам тих мешканців Німеччини, які мають щорічний дохід у 300 тисяч євро і більше.

Ваґенкнехт і її соратники вважають, що багато хто голосує за АдН лише тому, що вона - єдина з парламентських партій - виступає проти поставок зброї Україні, за політичний діалог з Москвою і тому має славу "партію миру". Але яка вона партія миру, обурювалася Ваґенкнехт, адже у Бундестазі представники АдН вимагають підвищення і так астрономічних військових видатків, а деякі її діячі мають тісні зв'язки з німецьким ВПК.

Одна з очевидних та відвертих цілей партії Ваґенкнехт – перетягнути на свій бік тих виборців АдН, які голосують за правих популістів лише через їхню миролюбну риторику, а по суті ця партія їм огидна. BSW пропонує таким виборцям себе як альтернативу "Альтернативі для Німеччини". І такі шанси у неї є.

Партія Ваґенкнехт має намір взяти участь у цілій низці виборів - у Бранденбурзі, Саксонії та Тюринґії на сході Німеччини, кількох комунальних і виборах до Європарламенту 9 червня. Згідно з опитуваннями, наприклад, у Саксонії BSW може посісти третє місце, набравши вісім відсотків голосів. В інших землях - ще більше, до 13 відсотків. І це при тому, що, зокрема, у Саксонії ця партія не має ще ні земельної організації, ні кандидатів у депутати Ландтагу.

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