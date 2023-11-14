Фракція Лівої партії в Бундестазі оголосила про саморозпуск

Рішення розпустити фракцію Лівої партії в Бундестазі на початку грудня ухвалили після того, як низка депутатів пішла в рух Сари Ваґенкнехт.

Фракція Лівої партії (Die Linke) у парламенті Бундестазі ухвалила рішення про саморозпуск у зв'язку з приєднанням частини депутатів фракції до нової політичної сили на чолі з Сарою Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht). Фракція припинить своє існування до 6 грудня 2023 року через відсутність у її складі мінімально необхідної кількості депутатів для існування фракції, повідомив у вівторок, 14 листопада, її голова Дітмар Барч (Dietmar Bartsch).

Після виходу Ваґенкнехт і дев'яти інших політиків із Лівої партії посткомуністи втратили в німецькому парламенті необхідний мінімум у 37 депутатських місць для утворення парламентської фракції.

Очікується, що тепер з'являться дві нові парламентські групи: до однієї увійдуть 28 "лівих" депутатів, які залишилися, а до іншої Ваґенкнехт та її однодумці. Дітмар Барч пообіцяв "працювати над тим, щоб реалізувати це якомога швидше".

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На відміну від фракції, парламентська група має менший набір прав і отримує меншу фінансову підтримку з боку держави. Створення двох нових парламентських груп ще має бути схвалено Бундестагом, зазначає агентство dpa.

Ліва партія і плани Сари Ваґенкнехт

Ліва партія була створена в червні 2007 року внаслідок злиття західнонімецької громадської організації "Виборча альтернатива - праця і соціальна справедливість" (WASG) зі східнонімецькою "Партією демократичного соціалізму" (PDS). Обидві партії співпрацювали в Бундестазі ще з 2005 року в складі фракції "лівих".

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Наприкінці жовтня Ваґенкнехт оголосила про плани створити на початку 2024 року свою партію. Вважається, що вона претендуватиме на протестний електорат із середовища як крайніх лівих, так і частини крайніх правих.

Ваґенкнехт неодноразово вимагала припинити постачати зброю Україні і тим самим змусити її "зупинити кровопролиття", погодившись на мирні переговори з Росією.