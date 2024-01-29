Протести в Німеччині проти АдН і ультраправих
В січні у низці німецьких міст відбулися багатотисячні актії протесту проти правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" та правого екстремізму. Як це було - у фотогалереї DW.
Гамбург
З середини січня в містах Німеччини відбуваються протести, учасники яких рішуче виступають проти правого екстремізму. На фото - десятки тисяч демонстрантів, які вийшли на вулиці Гамбурга на акцію протесту в неділю, 28 січня. За даними поліції, їх було близько 60 тисяч осіб. Активісти говорять про сто тисяч учасників.
Сто тисяч демонстрантів у Дюссельдорфі
Конкретно протести спрямовані проти правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) і її радикальної політичної позиції, особливо в питаннях міграції. На фото - багатотисячна демонстрація в Дюссельдорфі, яка відбулася в суботу, 27 січня. За даними поліції, в цій акції взяли участь близько 100 тисяч людей.
Акція в Бонні 21 січня
Приводом для протестів стала публікація журналістського розслідувального проєкту Correctiv. Згідно з нею, 25 листопада 2023 на таємній зустрічі неонацистів і членів АдН обговорювали план депортації з ФРН іноземців і громадян з міграційним корінням. В АдН визнали, що представники партії брали участь у зустрічі, але не організовували її і не знали про план, а позицію АдН щодо міграції не міняли.
Штутгарт
На фото - демонстрація проти АдН у Штутгарті 20 січня 2024 року. Популярність цієї партії різко зросла останніми місяцями, вона посідає друге місце в рейтингах (22 відсотки) по всій Німеччині і перше - у східних землях, у трьох із яких цьогоріч пройдуть вибори до парламентів. У двох із них земельні відділення АдН визнані спецслужбами правоекстремістськими.
Чи спробують у Німеччині заборонити АдН?
Публікація Correctiv не лише викликала протести, а й призвела до відновлення дискусій про можливу заборону АдН рішенням Конституційного суду Німеччини. 21-а стаття Основного закону ФРН передбачає заборону політичних партій, які становлять загрозу вільному демократичному ладу в країні. Але досвід показує, що застосувати цю статтю на практиці дуже складно. На фото - акція у Потсдамі 12 січня.
Два випадки заборони партій у ФРН
В історії ФРН лише двічі Федеральний конституційний суд забороняв політичні партії. 1952 року заборонили і розпустили Соціалістичну партію рейху, що позиціонувала себе як спадкоємиця нацистів. 1956 року заборонили Комуністичну партію Німеччини, яка закликала до "революційного повалення" першого федерального канцлера й хотіла встановити "диктатуру пролетаріату". На фото - акція в Єні 19 січня.
Бйорн Геке - правий екстреміст на чолі АдН в Тюрингії
У ФРН є ще одна можливість захистити демократію від екстремістів - позбавлення судом деяких прав осіб, які хочуть змінити лад у країні. Багато хто закликає застосувати її проти Бйорна Геке (Björn Höcke) - лідера АдН у Тюрингії, аби він, приміром, не зміг очолити уряд. У цій землі АдН визнано правоекстремістською. Самого Геке суд дозволив називати "фашистом". На фото - акція в Берліні 12 січня.
АдН - лідер опитувань в Тюрингії
У ФРН було чотири спроби домогтися поразки у правах конкретних осіб, жодна з них успіху не мала. Восени у Тюрингії відбудуться вибори до земельного парламенту. Нині найвищий рейтинг (36%) там у АдН. Аналітики кажуть, що Геке може стати земельним прем'єром, навіть якщо АдН не матиме абсолютної більшості. А Stern нагадує, що НСДАП розпочала шлях у владу з Тюрингії. На фото - Франкфурт, 20 січня.
"АдН - зачинатель фашизма"
Одне з найпопулярніших гасел багатотисячних демонстрацій проти правого екстремізму, що відбулися в Німеччині, - "АдН - зачинатель фашизму". У демонстрації в Потсдамі, столиці землі Бранденбург, 14 січня взяли участь канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) та міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock).