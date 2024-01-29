У ФРН було чотири спроби домогтися поразки у правах конкретних осіб, жодна з них успіху не мала. Восени у Тюрингії відбудуться вибори до земельного парламенту. Нині найвищий рейтинг (36%) там у АдН. Аналітики кажуть, що Геке може стати земельним прем'єром, навіть якщо АдН не матиме абсолютної більшості. А Stern нагадує, що НСДАП розпочала шлях у владу з Тюрингії. На фото - Франкфурт, 20 січня.