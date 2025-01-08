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ПолітикаНімеччина

Учасники зустрічі правих у Німеччині подали в суд на ЗМІ

Сергій Ромашенко
8 січня 2025 р.

Медійний дім Correctiv рік тому опублікував матеріал про конференцію правих радикалів у Потсдамі. Зараз учасники зустрічі вирішили оскаржити твердження видання в суді.

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Будинок у німецькому Потсдамі, де пройшла конференція правих
Дім у Потсдамі, де відбувалася конференція ультраправихФото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Через рік після публікації медійного дому Correctiv про конференцію правих і ультраправих у німецькому Потсдамі, учасники цієї зустрічі вирішили оскаржити в суді ключові твердження, що містилися в матеріалі.

Позов спрямований проти медійного дому та журналістів, відповідальних за репортаж, повідомив у середу, 8 січня, адвокат Карстен Бреннеке (Carsten Brennecke). Представник земельного суду Гамбурга підтвердив отримання позову проти Correctiv.

Багатотисячні акції протесту в Німеччині

За даними Correctiv, у зустрічі в Потсдамі в листопаді 2023 року брали участь політики з правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), нині опозиційного консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), а також колишній лідер ультраправого й антиіммігрантського "Ідентитаристського руху" Австрії Мартін Цельнер. 

Цельнер, за його ж словами, говорив на конференції про так звану реміграцію. Коли ультраправі використовують цей термін, вони зазвичай мають на увазі, що значна кількість людей з мігрантським корінням мають покинути країну - зокрема й примусово.

Після публікації у січні 2024 року сотні тисяч людей по всій Німеччині вийшли на протести проти расизму та дискримінації.

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За що саме судяться з Correctiv?

Член ХДС Ульріх Фосґерау (Ulrich Vosgerau), за словами його адвоката, звинувачує Correctiv у тому, що в статті створюється враження, ніби на зустрічі обговорювали плани видворення натуралізованих мігрантів, які є громадянами Німеччини.

Позов стосується такої фрази: "Він, однак, не може згадати нічого щодо пропозиції позбавляти громадянства, про яку згадувалося в доповіді Цельнера". За словами адвоката, це формулювання призвело до того, що інші ЗМІ у своїх публікаціях представили обговорення "ідеї позбавлення громадянства" як факт.

Головний редактор Correctiv: Ми стоїмо на своєму

Головний редактор Correctiv Юстус фон Даніельс (Justus von Daniels) у відповідь на запит  агентства dpa повідомив, що видання поки не ознайомилось з повним текстом позову, але наголосив: "Ми на стоїмо своєму: на зустрічі йшлося про видворення мільйонів людей, у тому числі "неасимільованих" громадян".

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