Учасники зустрічі правих у Німеччині подали в суд на ЗМІ

Медійний дім Correctiv рік тому опублікував матеріал про конференцію правих радикалів у Потсдамі. Зараз учасники зустрічі вирішили оскаржити твердження видання в суді.

Через рік після публікації медійного дому Correctiv про конференцію правих і ультраправих у німецькому Потсдамі, учасники цієї зустрічі вирішили оскаржити в суді ключові твердження, що містилися в матеріалі.

Позов спрямований проти медійного дому та журналістів, відповідальних за репортаж, повідомив у середу, 8 січня, адвокат Карстен Бреннеке (Carsten Brennecke). Представник земельного суду Гамбурга підтвердив отримання позову проти Correctiv.

Багатотисячні акції протесту в Німеччині

За даними Correctiv, у зустрічі в Потсдамі в листопаді 2023 року брали участь політики з правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), нині опозиційного консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), а також колишній лідер ультраправого й антиіммігрантського "Ідентитаристського руху" Австрії Мартін Цельнер.

Цельнер, за його ж словами, говорив на конференції про так звану реміграцію. Коли ультраправі використовують цей термін, вони зазвичай мають на увазі, що значна кількість людей з мігрантським корінням мають покинути країну - зокрема й примусово.

Після публікації у січні 2024 року сотні тисяч людей по всій Німеччині вийшли на протести проти расизму та дискримінації.

Читайте також: Що дізналися журналісти про таємну зустріч неонацистів і АдН

За що саме судяться з Correctiv?

Член ХДС Ульріх Фосґерау (Ulrich Vosgerau), за словами його адвоката, звинувачує Correctiv у тому, що в статті створюється враження, ніби на зустрічі обговорювали плани видворення натуралізованих мігрантів, які є громадянами Німеччини.

Позов стосується такої фрази: "Він, однак, не може згадати нічого щодо пропозиції позбавляти громадянства, про яку згадувалося в доповіді Цельнера". За словами адвоката, це формулювання призвело до того, що інші ЗМІ у своїх публікаціях представили обговорення "ідеї позбавлення громадянства" як факт.

Головний редактор Correctiv: Ми стоїмо на своєму

Головний редактор Correctiv Юстус фон Даніельс (Justus von Daniels) у відповідь на запит агентства dpa повідомив, що видання поки не ознайомилось з повним текстом позову, але наголосив: "Ми на стоїмо своєму: на зустрічі йшлося про видворення мільйонів людей, у тому числі "неасимільованих" громадян".

Читайте також: Націоналісти з "Альтернативи для Німеччини" наполягають на проведенні "реміграції" з країни