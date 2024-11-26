АдН наполягає на проведенні "реміграції" з Німеччини

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" не відмовляється від планів щодо "реміграції". Резолюцію на цю тему ухвалив з'їзд баварського відділення АдН. Яке це має значення і чому небезпечно для суспільства?

25 листопада 2024 року виповнився рівно рік після таємної зустрічі неонацистів у Потсдамі, на якій, як повідомляли тоді ЗМІ, представники ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) разом з австрійським правим екстремістом Мартіном Зелльнером (Martin Sellner) обговорювали план "реміграції", який передбачав, зокрема, й депортацію з ФРН німецьких громадян із міграційним корінням.

Рік по тому АдН будує свої плани щодо депортації не на таємних зустрічах, як у Потсдамі, а на партійних з'їздах, заявила Брітта Гасельманн (Britta Haßelmann), голова фракції Зелених у Бундестазі. Так Гасельманн відреагувала на те, що минулої суботи, 23 листопада, баварське регіональне відділення АдН на своєму з'їзді в Гредінгу ухвалило резолюцію про "реміграцію" з Німеччини.

У цьому готелі в Потсдамі представники АдН обговорювали план з "реміграції", який збурив велику частину німецького суспільства Фото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Критики АдН кажуть, що цей термін, який часто й охоче використовують ультраправі, насправді означає масову депортацію з Німеччини мігрантів. Резолюція, внесена заступником голови регіонального відділення АдН у Баварії, депутатом Бундестагу Райнером Ротфусом (Rainer Rothfuß) та ухвалена більшістю голосів, відображає, як зазначають аналітики, позицію вкрай правого крила партії.

Баварське відділення АдН: Прохачі притулку не повинні навіть потрапляти до ФРН

Згідно з Основним законом ФРН, іноземці, переслідувані з політичних мотивів, мають право на отримання в Німеччині захисту. Однак, на думку баварської АдН, у майбутньому прохачі притулку не повинні навіть потрапляти до ФРН - притулок їм мають надавати "відповідно до міжнародного права", але "більше не на німецькій або європейській території", якщо йдеться про прохачів не з Європи.

Як зазначається в резолюції баварського відділення АдН, владі Німеччини та Євросоюзу слід створити відповідні "зони захисту і розвитку за межами Європи". При цьому, на думку делегатів регіонального партійного з'їзду, видворенню з ФРН підлягають не тільки мігранти, які вчинили тут кримінальні злочини, але й "групи людей зі слабко вираженою здатністю та бажанням інтегруватися мають бути повернуті на батьківщину за допомогою обов'язкових програм і підтримані в процесі реінтеграції в суспільство у країнах їхнього походження".

Німеччина не повинна стати "гамаком для всього світу", заявив Райнер Ротфус. За його словами, якщо міграційна політика останніх десятиліть триватиме, то сама Європа, європейська культура і цивілізація скоро стануть історією. Баварська АдН також закликала спростити процедуру анулювання вже отриманого німецького громадянства.

Успіх прихильників правого радикала Бйорна Геке

Аналітики зазначають, що ухвалена на з'їзді в Гредінгу резолюція з питань міграції є перемогою радикальних сил. У баварському відділенні АдН точиться боротьба між тими, хто віддає перевагу відносно поміркованій лінії, і прихильниками Бйорна Геке (Björn Höcke) - лідера регіонального відділення АдН у Тюрингії, засудженого за використання нацистського гасла. Геке навіть офіційно - за рішення суду - можна називати фашистом.

Правоекстремістського політика АдН Бйорна Геке суд офіційно дозволив називати фашистом Фото: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

Більшу частину керівництва АдН у Баварії та депутатів земельного парламенту зараховують до так званого "крила" - внутрішньопартійного правонаціоналістичного об'єднання, що сформувалося в "Альтернативі для Німеччини" навколо Геке та формально було розпущено за рішенням партії 2020 року.

Регіональний осередок АдН у Тюрингії, очолюваний Геке, земельне Відомство з охорони конституції визнало "достеменно правоекстремістським". Відділення АдН у Баварії з 2022 року також перебуває під наглядом спецслужб через підозри у правому екстремізмі.

ЗМІ зіткнулися з проблемами на з'їзді АдН у Гредінгу

На з'їзді в Гредінгу його організатори обмежили роботу журналістів - представникам ЗМІ не дозволялося вільно переміщатися будівлею, де засідали делегати, і спілкуватися з ними. Будь-кого, хто хотів покинути відведене йому місце і, наприклад, сходити в туалет, супроводжували співробітники служби безпеки. Охороні було наказано припиняти спонтанні розмови з делегатами з'їзду в кулуарах.

Інтерв'ю можна було взяти тільки з особистого дозволу лідера баварського регіонального відділення АдН Штефана Прочки (Stephan Protschka). Усі ці заходи він обґрунтував тим, що партія вважає некоректними присвячені їй матеріали, оприлюднені низкою ЗМІ. Баварська асоціація журналістів різко розкритикувала те, що трапилося, назвавши дії АдН явним посяганням на свободу преси, неприпустимим на партійній конференції.

З прицілом на дострокові вибори в Бундестаг

Проблему нелегальної міграції - одну з найгостріших на даний момент для Німеччини - ультраправі давно й активно використовують у своїх інтересах. І не без успіху - на нещодавніх виборах до ландтагів трьох східнонімецьких земель АдН, яка виступає за різке посилення міграційної політики, домоглася вражаючих результатів.

Німецька влада, особливо після різанини в Золінгені, влаштованої в серпні мігрантом-сирійцем, змушена реагувати на суспільні настрої. Уряд соціал-демократа Олафа Шольца ухвалив рішення про відновлення контролю на кордонах із країнами-сусідами, щоб не допустити нелегальні перетини кордону ФРН.

Після того, як видання Correctiv на початку цього року написало про таємну зустріч неонацистів у Потсдамі, країною прокотилися багатотисячні демонстрації, на яких звучала вимога заборонити АдН.

На початку року в Німеччині прокотилася хвиля протестів проти АдН Фото: Fabrizio Bensch/REUTERS

Представники партії категорично відкидали всі звинувачення на свою адресу, наголошуючи, що прокуратура не знайшла нічого протизаконного в зустрічі у Потсдамі, в якій брали участь представники АдН і два члени крайньоправого крила консервативної партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС).

При цьому, судячи з усього, в АдН не відмовилася від ідеї "реміграції", особливо з огляду на дострокові вибори до Бундестагу, які мають відбутися 23 лютого наступного року. Міграційна тематика під час передвиборчої кампанії явно залишатиметься в центрі уваги її учасників.