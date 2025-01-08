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ПолітикаНімеччина

Німці вважають, що підтримка Ілона Маска допомагає АдН

Євген Жуков
8 січня 2025 р.

Більшість німців вважають, що підтримка Ілоном Маском "Альтернативи для Німеччини" допомагає передвиборній кампанії ультраправої партії.

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Ілон Маск - соратник Дональда Трампа
Ілон МаскФото: Jaap Arriens/NurPhoto/picture alliance

Висловлювання американського мільярдера Ілона Маска на підтримку німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) пішли їй на користь напередодні майбутніх виборів до Бундестагу, вважає більшість німців. 

Такої думки дотримуються 59 відсотків учасників соціологічного опитування, проведеного службою YouGov, передає у середу, 8 січня, німецьке інформаційне агентство dpa.

Лише чотири відсотки опитаних вважають, що підтримка Маска нашкодила АдН, 24 відсотки не вбачають в ній жодного ефекту, а 13 відсотків не змогли відповісти на це питання.

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Німці не вірять у глобальний вплив Маска на вибори

Але так само більшість респондентів вважають, що заяви Маска не матимуть серйозного впливу на передвиборну кампанію в Німеччинізагалом.

Так, 50 відсотків вважають, що цей вплив буде незначним, а 13 відсотків - нульовим. Те, що вплив виявиться великим вірять 27 відсотків німців.

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