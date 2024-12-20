Ілон Маск: Німеччину може врятувати лише АдН

Ілон Маск: Німеччину може врятувати лише АдН20 грудня 2024 р.
Американський мільярдер Ілон Маск вважає, що лише ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) може "врятувати" ФРН.
"Лише АдН може врятувати Німеччину", - написав Маск у власній соціальній мережі X.
Так Маск прокоментував одну з публікацій в X з критикою на адресу кандидата в канцлери Німеччини, голови Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца (Fridrich Merz), який перед цим розкритикував самого Маска та президента Аргентини Хав'єра Мілея.
Кандидатка у канцлери ФРН від АдН Аліс Вайдель (Alice Weidel) не забарилася відповісти Маску: "Так! Ви абсолютно праві".
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Жодна з партій не хоче співпрацювати з АдН
АдН наразі посідає друге місце в німецьких соціологічних опитуваннях з близько 19 відсотками рейтингу, за два місяці до дострокових виборів, які мають відбутися 23 лютого. Усі традиційні політичні партії Німеччини виключили можливість співпраці з ультраправими в парламенті.
З березня 2022 року АдН перебуває під офіційною підозрою в екстремізмі та у зв'язку з цим - під наглядом Федерального відомства з охорони конституції (BfV). У квітні 2023 року BfV віднесло молодіжне крило АдН, "Молоду альтернативу", до переліку організацій виразно правоекстремістської спрямованості на федеральному рівні.
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Маск, засновник електромобілебудівної компанії Tesla і приватної космічної компанії SpaceX, став одним з найближчих прихильників обраного президента США Дональда Трампа. Він матиме урядовий портфель в майбутній адміністрації Трампа - мільярдер очолить нову структуру в уряді США - департамент ефективності уряду.
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