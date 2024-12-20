Ілон Маск: Німеччину може врятувати лише АдН

Маск вважає, що лише ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" здатна "врятувати" ФРН.

Американський мільярдер Ілон Маск вважає, що лише ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) може "врятувати" ФРН.

"Лише АдН може врятувати Німеччину", - написав Маск у власній соціальній мережі X.

Так Маск прокоментував одну з публікацій в X з критикою на адресу кандидата в канцлери Німеччини, голови Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца (Fridrich Merz), який перед цим розкритикував самого Маска та президента Аргентини Хав'єра Мілея.

Кандидатка у канцлери ФРН від АдН Аліс Вайдель (Alice Weidel) не забарилася відповісти Маску: "Так! Ви абсолютно праві".

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Жодна з партій не хоче співпрацювати з АдН

АдН наразі посідає друге місце в німецьких соціологічних опитуваннях з близько 19 відсотками рейтингу, за два місяці до дострокових виборів, які мають відбутися 23 лютого. Усі традиційні політичні партії Німеччини виключили можливість співпраці з ультраправими в парламенті.

З березня 2022 року АдН перебуває під офіційною підозрою в екстремізмі та у зв'язку з цим - під наглядом Федерального відомства з охорони конституції (BfV). У квітні 2023 року BfV віднесло молодіжне крило АдН, "Молоду альтернативу", до переліку організацій виразно правоекстремістської спрямованості на федеральному рівні.

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Маск, засновник електромобілебудівної компанії Tesla і приватної космічної компанії SpaceX, став одним з найближчих прихильників обраного президента США Дональда Трампа. Він матиме урядовий портфель в майбутній адміністрації Трампа - мільярдер очолить нову структуру в уряді США - департамент ефективності уряду.

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