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Маск назвав Шольца "дурнем", той "не звернув уваги"

Анастасія Шепелева
8 листопада 2024 р.

Після розвалу правлячої коаліції в Німеччині американський мільярдер і соратник обраного президента США Дональда Трампа Ілон Маск обізвав канцлера ФРН Олафа Шольца "дурнем". Той у відповідь назвав жест "не дуже дружнім".

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Ілон Маск - соратник Дональда Трампа
Ілон МаскФото: Evan Vucci/dpa/picture alliance

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) відповів на образу з боку соратника обраного президентом США Дональда Трампа, американського мільярдера Ілона Маска.

Після розвалу правлячої в Німеччині коаліції, що ймовірно призведе до дострокових виборів, Маск у своїй соціальній мережі Х обізвав Шольца "дурнем".

Шольц, якого журналісти запитали про цей допис, відповів небагатослівно: назвав такий жест "не дуже дружнім" і додав, що інтернет-компанії "не є державними органами, тому навіть не звернув на це уваги".

Тим часом заступниця речника німецького уряду Крістіане Гоффманн (Christiane Hoffmann) поглузувала з американського магната, сказавши, що "на Х є Narrenfreiheit", що перекладається з німецької як "свобода поводитися як дурень". Цим словом позначають людей, які під час традиційного німецького карнавального сезону вільні діяти без жодних обмежень. Історично термін перегукується з поняттям "привілей блазня" - правом придворного блазня висміювати можновладців без покарання з боку короля, зауважує агенція AFP.

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ЗМІ: Маск брав участь у розмові Трампа й Зеленського

Між тим, за даними американського видання Axios, Маск був присутній під час телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, який зателефонував тому для привітання з перемогою на виборах.

Співрозмовники журналістів кажуть, що розмова Зеленського й Трампа тривала близько 25 хвилин, і під час неї республіканець запевнив, що буде підтримувати Україну, а Маск - що продовжить підтримку через свої супутники Starlink.

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