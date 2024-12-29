Маск знову втрутився в передвиборну кампанію в Німеччині

Німецька газета Welt am Sonntag опублікувала 28 грудня колонку американського мільярдера Ілона Маска, у якій той знову висловився на підтримку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). На знак протесту керівниця відділу думок видання Єва Марі Коґель (Eva Marie Kogel) заявила про звільнення.

"Мені завжди подобалося очолювати відділ думок у Die Welt і Welt am Sonntag. Сьогодні у Welt am Sonntag з'явився текст Ілона Маска. Вчора після його друку я подала заяву на звільнення", - написала вона у соціальній мережі X, власником якої є Маск.

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Стаття Маска у Welt am Sonntag

На сайті Die Welt колонка Маска опублікована з коментарем головного редактора газети Яна Філіпа Бурґарда (Jan Philipp Burgard): "Це текст, який закликає заперечувати".

Маск пише, що має право говорити про німецьку політику "як людина, яка зробила значні інвестиції в промисловий і технологічний ландшафт Німеччини". Мільярдер вважає, що німецька економіка "загрузла в бюрократії та задушливих правилах", критикує міграційну та енергетичну політику влади Німеччини та називає обіцянки АдН відповіддю на всі перелічені проблеми. "Уявлення про АдН як про правих екстремістів - явно хибне, враховуючи, що у лідера партії Алісе Вайдель одностатева партнерка зі Шрі-Ланки! Хіба вам це нагадує Гітлера? Припиніть!", - пише він.

Маск - засновник електромобілебудівної компанії Tesla та приватної космічної компанії SpaceX. Зараз він - один із найближчих соратників обраного президента США Дональда Трампа. Мільярдер матиме посаду в майбутній адміністрації Трампа: очолить нову структуру в американському уряді - департамент ефективності.

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Коментар головного редактора Die Welt

У своєму коментарі до колонки головред Die Welt пише, що "Маск має рацію, коли бачить нашу країну в економічній та культурній кризі". "Невдала міграційна, енергетична та соціальна політика епохи Меркель і "світлофорної" коаліції поставили під загрозу наше процвітання. Діагноз Маска правильний, але його терапевтичний підхід, що тільки АдН може врятувати Німеччину, - фатально хибний", - коментує Бурґард.

Він нагадує, що АдН планує вивести Німеччину з Європейського Союзу, що стало би "катастрофою для країни-експортера, оскільки більше половини всього німецького експорту йде на внутрішній європейський ринок". Бурґард також зауважує, що АдН - це не лише Алісе Вайдель (Alice Weidel), а й інші радикальніші політики. У кількох німецьких регіонах молодіжні організації партії визнані судом правоекстремістськими. "Навіть геній може помилятися" - резюмує головред.

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Опір статті Маска в Die Welt

Саме видання Die Welt також опублікувало на сайті текст глави відділу "Суспільне і соціальне" Франциски Циммерер (Franziska Zimmerer) під заголовком "Чому я б не надрукувала цю статтю". "Багато колег виступали проти публікації, зокрема і я", - зізналася журналістка. Вона назвала статтю Маска "передвиборним зверненням за АдН". "Він використовує Welt як платформу і тим самим виставляє на посміховисько всіх журналістів, яких і так висміює щодня: застарілі ЗМІ, що підстрибують, коли цього хоче найбагатша людина у світі", - пише Циммерер.

За даними журналу Der Spiegel , на редакційній раді Die Welt проти публікації статті Маска висловилися одразу кілька провідних журналістів. Видання пише, що "гостьову статтю, судячи з усього, підлаштував Матіас Дьопфнер (Mathias Döpfner) - глава видавництва Axel Springer, яке видає Die Welt". "Кажуть, що незадовго до Різдва він попросив Маска розмістити пост на платформі X про те, що "тільки АдН може врятувати Німеччину", - пише Spiegel.

Портал Medieninsider підтверджує, що частина редакції Die Welt виступила проти публікації статті Маска, назвавши її "передвиборною рекламою, замаскованою під гостьову статтю". Medieninsider пише, що ще торік частина журналістів сформувала комітет для захисту незалежності видання, коли після витоку однієї з смс Дьопфнера з'ясувалося, що той хотів підтримати Вільну демократичну партію Німеччини (ВДП) за допомогою таблоїда Bild, який також входить до медіахолдингу Axel Springer.

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