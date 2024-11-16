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Ілон Маск висміяв слова Зеленського про незалежність України

Дмитро Шварц | Віолетта Чайковська
16 листопада 2024 р.

Маск поіронізував зі слів Зеленського, що Україна є незалежною державою, і її не можна змусити "сидіти й слухати" за столом переговорів.

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Ілон Маск
За словами Маска, у Зеленського "дивовижне почуття гумору"Фото: Bonnie Cash/Newscom/picture alliance

Американський мільярдер, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск, який очолить департамент ефективності уряду США після інавгурації Дональда Трампа, вкотре покепкував зі слів президента України Володимира Зеленського.

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Маска розсмішили слова Зеленського про Трампа

Маск опублікував у своїй соціальній мережі Х у суботу, 16 листопада, уривок з інтерв'ю Зеленського: "США не можуть змусити нас "сидіти і слухати" за столом переговорів. Ми - незалежна держава".

У відео, доданому до допису, Зеленського питають, чи висував Трамп перед ним вимогу переговорів з Росією. Президент відповідає: "Я думаю, він так не каже. Ми незалежна країна. Здається, і наш народ, і я особисто в перемовинах і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами довів, що з нами риторика "сідай і слухай" не працює. Так ми маємо ставитись до будь-якої країни - поважати. Це про рівність - про одну з тих цінностей, за які боремося".

Маск прокоментував цей уривок з інтерв'ю так: "У нього дивовижне почуття гумору".

До свого коментаря він додав посилання на статтю від 2021 року, оновлену в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, про те, як Зеленський був коміком без політичного досвіду, а став головнокомандувачем країни у війні.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, Маск брав участь у телефонній розмові між Зеленським і Трампом після перемоги останнього на виборах президента США.

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