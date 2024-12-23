Трамп виключив майбутнє президентство Маска

Трамп виключив майбутнє президентство Маска23 грудня 2024 р.
Новообраний президент США Дональд Трамп відповів на закиди щодо зростаючого впливу на нього та його політику з боку мільярдера Ілона Маска - виключив, що одного дня той зможе стати президентом.
"Він не буде президентом, це я можу вам сказати. Знаєте, чому він не може ним бути? Він не народився в цій країні", - заявив Трамп на республіканській конференції у Феніксі, штат Арізона, 22 грудня.
Як нагадує агентство AFP, за конституцією США, кандидатом у президенти може стати громадянин, народжений у США. Натомість Маск народився в Південно-Aфриканській Республіці.
Маск матиме посаду в адміністрації Трампа
Маск, засновник електромобілебудівної компанії Tesla і приватної космічної компанії SpaceX, став одним з найближчих прихильників Трампа і матиме посаду в майбутній адміністрації - мільярдер очолить нову структуру - департамент ефективності уряду.
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