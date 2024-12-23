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ПолітикаСполучені Штати Америки

Трамп виключив майбутнє президентство Маска

Анастасія Шепелева
23 грудня 2024 р.

Дональд Трамп заперечив, що одного дня ілон Маск зможе стати президентом США - не дозволить законодавство.

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Мільярдер Ілон Маск - один з найближчих соратників ново обраного президента США Дональда Трампа
Дональд Трамп і Ілон МаскФото: Brandon Bell/Getty Images/AP/picture alliance

Новообраний президент США Дональд Трамп відповів на закиди щодо зростаючого впливу на нього та його політику з боку мільярдера Ілона Маска - виключив, що одного дня той зможе стати президентом.

"Він не буде президентом, це я можу вам сказати. Знаєте, чому він не може ним бути? Він не народився в цій країні", - заявив Трамп на республіканській конференції у Феніксі, штат Арізона, 22 грудня.

Як нагадує агентство AFP, за конституцією США, кандидатом у президенти може стати громадянин, народжений у США. Натомість Маск народився в Південно-Aфриканській Республіці.

Маск матиме посаду в адміністрації Трампа

Маск, засновник електромобілебудівної компанії Tesla і приватної космічної компанії SpaceX, став одним з найближчих прихильників Трампа і матиме посаду в майбутній адміністрації - мільярдер очолить нову структуру - департамент ефективності уряду.

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