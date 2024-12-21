"Він точно вундеркінд?" Реакції у ФРН на твіт Маска про АдН

Слова Ілона Маска про те, що нібито "лише АдН може врятувати Німеччину" - "неправильні" і "не є хорошою політичною порадою", заявив канцлер Олаф Шольц. Інші німецькі політики теж прокоментували твіт Маска.

"Лише АдН може врятувати Німеччину", - написав засновник компаній Tesla і SpaceX, мільярдер Ілон Маск у п'ятницю, 20 грудня, у соцмережі X, яка належить йому. Така підтримка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" викликала критику з боку німецьких політиків.

Так, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), відповідаючи на запитання щодо висловлювання Маска на пресконференції в Берліні, заявив: "Свобода слова поширюється і на мультимільярдерів, але вона також означає, що вам дозволено казати речі, які не є правильними та не є хорошою політичною порадою".

Заступниця офіційного представника уряду ФРН Крістіане Гоффманн (Christiane Hoffmann), своєю чергою, зазначила, що американський бізнесмен не вперше коментує в X німецьку політику. "Ми беремо це до відома, ми не класифікуємо це, ми не засуджуємо це", - сказала вона.

Реакція інших німецьких політиків на твіт Маска

"Я був трохи здивований, оскільки зазвичай ми чуємо, що Ілон Маск - обдарований вундеркінд, але коли я чую такі коментарі, то змушений засумніватися в цьому", - заявив 20 грудня представник Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Александер Тром (Alexander Throm). "Змінити щось можуть лише ті, хто керує країною. А АдН не буде нею керувати. Тому що жодна інша партія не сформує з нею уряд", - упевнений Тром.

Клара Бюнґер (Clara Bünger) з Лівої партії сказала DW, що вважає коментарі Маска "втручанням" у політику ФРН. Однак при цьому вона висловила думку, що американський мільярдер "як і раніше, не має впливу на жодні політичні процеси і не знає, як проходять політичні дискусії в Німеччині".

А представник партії "Союз 90/Зелені" Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) назвав АдН "бандою фашистів, яких не тільки купив Путін, а тепер ще й підтримує мультимільярдер, який перетворився на правого екстреміста".

Кандидатка у канцлери від "Альтернативи для Німеччини" Аліс Вайдель (Alice Weidel) натомість відповіла Маску на його твіт: "Так! Ви маєте рацію". Пізніше вона опублікувала адресоване бізнесменові 30-секундне відео, в якому вона бажає йому й американському народу "щасливого Різдва".

Ілон Маск раніше вже критикував владу ФРН

У листопаді Ілон Маск в X назвав Олафа Шольца "дурнем" і висловив упевненість, що в результаті наступних парламентських виборів його змістять із посади канцлера ФРН. Таким чином мільярдер прокоментував урядову кризу в Німеччині.

Це не перший випадок, коли Маск зневажливо висловлюється про німецький уряд. Раніше він уже критикував кабмін ФРН за "божевільну", на його думку, політику щодо біженців. На підтримку АдН американський бізнесмен також раніше вже висловлювався.

Трамп призначив Маска головою нової комісії

Маск підтримав грошима й авторитетом виборчу кампанію Дональда Трампа. Вигравши вибори президента США в листопаді, республіканець оголосив, що призначить Маска головою нової комісії з ефективності уряду. Ця комісія не ввійде до структури американської адміністрації, але буде взаємодіяти з Білим домом.

Також у листопаді, за даними ЗМІ, Маск брав участь у телефонній розмові Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.