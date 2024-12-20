Шольц: Мультимільярдери можуть говорити неправильні речі

Шольц: Мультимільярдери можуть говорити неправильні речі20 грудня 2024 р.
Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) стримано відреагував на допис американського мільярдера Ілона Маска у Х про те, що "тільки АдН врятує Німеччину". "У нас, до речі, діє свобода слова. І вона поширюється також і на мультимільярдерів", - цитують Шольца у п'ятницю, 20 грудня, німецькі інформаційні агенції. "Свобода слова також означає, що можна говорити речі, які не є правильними і не містять хороших політичних порад", - наголосив глава німецького уряду і додав, що демократичні партії Німеччини бачать це інакше, ніж Маск.
Нагадаємо, раніше у цей день Маск поширив в Х допис про те, що Німеччину нібито врятує тільки ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини", а кандидатка у канцлери ФРН від АдН Аліс Вайдель (Alice Weidel) не забарилася відповісти йому: "Так! Ви абсолютно праві".
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Жодна з партій не хоче співпрацювати з АдН
АдН наразі - за два місяці до дострокових виборів у ФРН - посідає друге місце в німецьких соціологічних опитуваннях з близько 19 відсотками рейтингу. При цьому усі традиційні політичні партії Німеччини виключили можливість співпраці з ультраправими в парламенті.
З березня 2022 року АдН перебуває під офіційною підозрою в екстремізмі та у зв'язку з цим - під наглядом Федерального відомства з охорони конституції (BfV). У квітні 2023 року BfV віднесло молодіжне крило АдН, "Молоду альтернативу", до переліку організацій виразно правоекстремістської спрямованості на федеральному рівні.
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Маск, засновник електромобілебудівної компанії Tesla і приватної космічної компанії SpaceX, став одним з найближчих прихильників обраного президента США Дональда Трампа. Він матиме урядовий портфель в майбутній адміністрації Трампа - мільярдер очолить нову структуру в уряді США - департамент ефективності уряду.