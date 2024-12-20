Шольц: Мультимільярдери можуть говорити неправильні речі

Канцлер ФРН Олаф Шольц відповів Ілону Маску на його заяву, що нібито ФРН врятує тільки ультраправа "Альтернатива для Німеччини".

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) стримано відреагував на допис американського мільярдера Ілона Маска у Х про те, що "тільки АдН врятує Німеччину". "У нас, до речі, діє свобода слова. І вона поширюється також і на мультимільярдерів", - цитують Шольца у п'ятницю, 20 грудня, німецькі інформаційні агенції. "Свобода слова також означає, що можна говорити речі, які не є правильними і не містять хороших політичних порад", - наголосив глава німецького уряду і додав, що демократичні партії Німеччини бачать це інакше, ніж Маск.

Нагадаємо, раніше у цей день Маск поширив в Х допис про те, що Німеччину нібито врятує тільки ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини", а кандидатка у канцлери ФРН від АдН Аліс Вайдель (Alice Weidel) не забарилася відповісти йому: "Так! Ви абсолютно праві".

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Жодна з партій не хоче співпрацювати з АдН

АдН наразі - за два місяці до дострокових виборів у ФРН - посідає друге місце в німецьких соціологічних опитуваннях з близько 19 відсотками рейтингу. При цьому усі традиційні політичні партії Німеччини виключили можливість співпраці з ультраправими в парламенті.

З березня 2022 року АдН перебуває під офіційною підозрою в екстремізмі та у зв'язку з цим - під наглядом Федерального відомства з охорони конституції (BfV). У квітні 2023 року BfV віднесло молодіжне крило АдН, "Молоду альтернативу", до переліку організацій виразно правоекстремістської спрямованості на федеральному рівні.

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Маск, засновник електромобілебудівної компанії Tesla і приватної космічної компанії SpaceX, став одним з найближчих прихильників обраного президента США Дональда Трампа. Він матиме урядовий портфель в майбутній адміністрації Трампа - мільярдер очолить нову структуру в уряді США - департамент ефективності уряду.