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ПолітикаНімеччина

Ілон Маск візьме онлайн-інтерв'ю у лідерки АдН Аліс Вайдель

Дмитро Шварц
3 січня 2025 р.

Кандидатка в канцлери від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель дасть американському мільярдеру Ілону Маску "онлайн-інтерв'ю".

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Ілон Маск
Маск активно залучився в німецьку політикуФото: NurPhoto/NurPhoto

Майбутня кандидатка в канцлери ФРН від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Аліс Вайдель (Alice Weidel) дасть "онлайн-інтерв'ю" американському мільярдеру Ілону Маску, який матиме урядову посаду в адміністрації Дональда Трампа після інавгурації того президентом США.

Як повідомила Вайдель у п'ятницю, 3 січня, розмова відбудеться в прямому ефірі у соціальній мережі Маска X 9 січня о 19:00 за німецьким часом. 

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"Головними темами будуть свобода вираження поглядів та ідеї АдН щодо сталого розвитку Німеччини", - повідомив німецькому інформаційному агентству dpa речник Вайдель Даніель Тапп (Daniel Tapp).

Очікується, що за два дні Вайдель офіційно затвердять на чолі партійного списку АдН на дострокових парламентських виборах у Бундестаг, що відбудуться 23 лютого, а отже вона претендуватиме на посаду німецького канцлера.

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В урядах Німеччини та Британії критикують Маска, в Італії - хвалять

Віцеканцлер Німеччини, кандидат у канцлери від Зелених Роберт Габек застеріг Маска від втручання у майбутні німецькі вибори та вкотре розкритикував за відверту підтримку АдН. "Руки геть від нашої демократії, пане Маск!" - сказав Габек в інтерв'ю журналу Spiegel, відповідаючи на запитання, чи становить Маск загрозу для Німеччини.

"Поєднання величезного багатства, контролю над інформацією та мережами, використання штучного інтелекту та бажання ігнорувати правила - це лобова атака на нашу демократію... Найбагатша людина в світі, яка володіє однією з найпотужніших комунікаційних платформ, відкрито підтримує партію, яка частково є правоекстремістською. Ми не повинні робити помилку, ігноруючи це", - пояснив Габек.

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В уряді Великобританії також зауважили, що Маску слід зосередитися на американській політиці, а не на втручанні в європейську. 

"Ілон Маск є американським громадянином і, можливо, йому слід зосередитися на проблемах по інший бік Атлантики", - зазначив британський міністр охорони здоров'я Ендрю Гвінн в інтерв'ю радіо LBC після того, як Маск укотре розкритикував прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера та закликав до нових виборів.

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Своєю чергою прем'єрка Італії Джорджа Мелоні захистила Маска від критики з інших європейських столиць, назвавши його "геніальною людиною". 

"Він є головною фігурою нашого часу, надзвичайним новатором, який завжди думає про майбутнє... Ми, безумовно, дві людини, які мають дуже хороші стосунки. Він - геніальна людина, і з ним завжди дуже цікаво спілкуватися", - сказала вона в інтерв'ю італійській щоденній газеті Corriere della Sera та додала, що, звичайно, є сфери, в яких вони з Маском "розходяться", але деякі люди зображують того як монстра лише тому, що він обрав "неправильний" табір.

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