Америки замало. У Європі Маск зробив ставку на ультраправих

Яку мету переслідує Ілон Маск, коли відкрито втручається у вибори до Бундестагу на боці АдН, і чому його вплив становить загрозу для демократії? Про це розмірковує Дірк Еммеріх.

Ілон Маск Фото: Annabelle Gordon/Sipa USA/picture alliance

Нахабно, безцеремонно, нещадно: так американський мільярдер Ілон Маск втручається у виборчу кампанію перед достроковими виборами до німецького Бундестагу, наміченими на 23 лютого. Усе почалося з повідомлення на його соціальній медіаплатформі X 19 грудня. Там Маск написав лише одне речення: "Тільки АдН (ультраправа партія “Альтернатива для Німеччини”. - Ред.) може врятувати Німеччину".

Через два дні після нападу в Магдебурзі американський мільярдер закликав федерального канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) негайно піти у відставку і назвав його "некомпетентним блазнем".

Кульмінація цієї кампанії настала 28 грудня, коли впливова німецька газета Welt am Sonntag надала Маску можливість детально обґрунтувати ці короткі пости в мережі Х у гостьовій статті. У ній він написав, що Німеччина балансує на межі "економічного і культурного колапсу" і що АдН - "остання іскра надії для цієї країни". Тільки вона може оживити економіку і запобігти втраті ідентичності за допомогою "контрольованої міграційної політики".

Усі німецькі ЗМІ на початку тижня про це написали. Звісно, в Ілона Маска теж можуть бути вподобання щодо того, кого він хотів би бачити в уряді Німеччини після виборів до Бундестагу. Олаф Шольц та інші німецькі політики кілька тижнів тому теж висловлювали свої вподобання, коли йшлося про те, хто стане президентом США. Але те, яким чином це робить Маск як високопоставлений представник майбутньої адміністрації США, виглядає вкрай самовпевнено. Той факт, що солідна німецька газета запросила його обґрунтувати свої погляди в гостьовій статті, вже не має нічого спільного зі свободою слова. Це цілеспрямована передвиборча реклама з добре відомими правопопулістськими установками. Уявіть собі, якби кандидатці в канцлери від АдН Аліс Вайдель (Alice Weidel) запропонували написати гостьову статтю у Welt am Sonntag - немислимо. У випадку з Ілоном Маском шефи Axel Springer Verlag, якому належить газета, мабуть, вирішили інакше. Мені, як журналісту, це складно зрозуміти.

Очільниця АдН Аліс Вайдель (Alice Weidel) не могла повірити у свою удачу після поста Маска 19 грудня. Вона написала відеозвернення англійською мовою, в якому побажала мільярдерові Маску і Дональду Трампу щасливого Різдва і гарного початку майбутнього президентського терміну.

Маск і АдН: інтереси та вплив

Те, що робить Ілон Маск, є нічим іншим, як втручанням у передвиборчу кампанію. Він не може ані бути обраним 23 лютого, ані взагалі якось брати участь у виборах. Той факт, що це втручання все ж стало можливим, показує, наскільки велика його влада. Досі Маск переслідував у Німеччині насамперед суто економічні інтереси, як великий іноземний інвестор.

Його завод Gigafactory у Ґрюнхайді під Берліном - найбільше підприємство Tesla в Європі. Як підприємця, його дратують незліченні процедури отримання дозволів і урядові обмеження в бюрократичних джунглях. Він хоче це змінити. Підприємець знає, де і як він може застосувати важелі для досягнення цієї мети. Він дізнався про це під час передвиборчої кампанії Дональда Трампа, яку підтримав, виділивши на це понад 250 мільйонів доларів. На знак подяки він отримав впливову посаду радника в новій адміністрації США.

Ще до інавгурації нового президента США, яка відбудеться 20 січня, він став своєрідним "сірим кардиналом", що стоїть за спиною Дональда Трампа. Останній поки що дозволяє мільярдеру діяти на власний розсуд, але вже дав зрозуміти, хто в домі господар - а також те, що Маск ніколи не зможе стати президентом Сполучених Штатів. Для цього потрібно народитися в США, а Маск родом із Південної Африки. Два альфа-самці в одній клітці - довго це тривати не може.

Але повернімося до Німеччини. Америки Маску, схоже, мало - він думає про більше. На відміну від США, у Німеччині мільярдер не отримає посади в уряді, але може використовувати АдН як свого лобіста.

Ілон Маск і обраний президент США Дональд Трамп Фото: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

Небезпека для демократії та стабільності

Маск або не знає, або йому байдуже, що АдН критикує Америку і транслює путінські наративи у війні проти України. Ерозія і розпад демократії та захоплення влади - ось його мета. Він бачить у правих популістах, таких як АдН, відповідних партнерів для цього. Це стосується й інших європейських країн. Маск назвав прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні "дорогоцінною генійкою" і хоче пожертвувати мільйони ініціатору виходу Великої Британії з ЄС Найджелу Фараджу та його партії.

Цей зовнішній вплив становить небезпеку для демократії, заявив кілька днів тому федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Голова СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) продовжив: "Має викликати тривогу, коли Путін і Маск одночасно втручаються в німецьку виборчу кампанію. Той факт, що обидва вони підтримують АдН, говорить сам за себе".

Однак те, що Маск, на відміну від Путіна, робить це так явно і публічно, особливо як представник дружньої країни, є новим для Німеччини. Тим самим порушується встановлене табу. Німеччині потрібно добре подумати про це - зараз, в останні дні старого року, і тим паче в перші дні нового.

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Автор: Дірк Еммеріх (Dirk Emmerich), кореспондент німецьких телеканалів n-tv & RTL, багато років жив і працював у Москві, а також у Вашингтоні, був кореспондентом n-tv у Сирії, Лівії, Афганістані та інших країнах, охоплених військовими конфліктами.