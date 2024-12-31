Віцеканцлер Німеччини Габек: Ілон Маск хоче слабкої Європи

До критики через втручання Ілона Маска у передвиборну кампанію в Німеччині долучився ще один кандидат у канцлери ФРН - Роберт Габек.

Підтримка американським мільярдером Ілоном Маском німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) є "логічною і систематичною" грою за слабку Європу, заявив у ніч на вівторок, 31 грудня, віцеканцлер - міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) у новорічному зверненні.

"Це логічно і систематично. Маск посилює тих, хто послаблює Європу. Слабка Європа - в інтересах тих, для кого регулювання є недоречним обмеженням їхньої влади", - цитує Габека агенція Reuters.

Заклики Маска лунають не через нестачу інформації, переконаний Габек, який є кандидатом на посаду канцлера Німеччини від партії Зелених на позачергових виборах, що відбудуться в лютому.

Ілон Маск критикує німецьку владу та підтримує АдН

Раніше кандидат у канцлери Німеччини від нині опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц і чинний німецький уряд звинуватили Маска у втручанні у вибори. Маск написав гостьову колонку для німецького видання Welt am Sonntag, у якій дорікнув, що економіка ФРН "загрузла в бюрократії та задушливих правилах", розкритикував міграційну та енергетичну політику влади Німеччини та назвав обіцянки АдН відповіддю на всі перелічені проблеми.

Це не перший випадок, коли Маск зневажливо висловлюється про німецький уряд. У листопаді він назвав Олафа Шольца "дурнем" і висловив упевненість, що в результаті парламентських виборів 23 лютого того змістять з посади канцлера. Маск уже неодноразово висловлювався на підтримку правих популістів. "Лише АдН може врятувати Німеччину", - заявляв він.

Маск - засновник електромобілебудівної компанії Tesla та приватної космічної компанії SpaceX. Він - один із найближчих соратників обраного президента США Дональда Трампа, який заступить на цю посаду 20 січня. Маск матиме посаду в майбутній адміністрації Трампа: очолить нову структуру в американському уряді - департамент ефективності.

АдН наразі посідає друге місце в німецьких соціологічних опитуваннях з близько 19 відсотками рейтингу. При цьому усі традиційні політичні партії Німеччини виключили можливість співпраці з ультраправими в парламенті. З березня 2022 року АдН перебуває під офіційною підозрою в екстремізмі та у зв'язку з цим - під наглядом Федерального відомства з охорони конституції (BfV). У квітні 2023 року BfV віднесло молодіжне крило АдН, "Молоду альтернативу", до переліку організацій виразно правоекстремістської спрямованості на федеральному рівні.

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