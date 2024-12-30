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Берлін назвав статтю Маска спробою вплинути на вибори у ФРН

Олег Соколенко | Дмитро Шварц
30 грудня 2024 р.

Стаття Ілона Маска на підтримку правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", опублікована в газеті Welt am Sonntag, є "спробою вплинути на вибори у ФРН", заявила представниця німецького уряду.

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Ілон Маск
Підтримка АдН з боку Маска є спробою вплинути на вибори у Німеччині, вважають у німецькому урядіФото: Rachel Wisniewski/REUTERS

Стаття американського мільярдера Ілона Маска на підтримку правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), опублікована 28 грудня в німецькій газеті Welt am Sonntag, є "спробою вплинути на вибори до Бундестагу", які призначені на лютий. Про це у понеділок, 30 грудня, на пресконференції у Берліні заявила представниця уряду ФРН Крістіане Гоффманн (Christiane Hoffmann).

Вона наголосила, що Маск у своїй статті та в соцмережі X закликає голосувати за партію, яка отримала від Федерального відомства з охорони конституції (BfV) статус "підозрюваної у правоекстремістських прагненнях". Гоффманн також додала, що Маск має право висловлювати свою думку, і це право "поширюється і на найбільшу дурість".

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У відповідь на запитання, як до статті американського мільярдера ставиться канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), представниця уряду сказала, що він не коментує редакційну політику ЗМІ.

Про що написав Маск у статті для Die Welt

У колонці для Die Welt Маск написав, що німецька економіка "загрузла в бюрократії і задушливих правилах". Він критикує міграційну та енергетичну політику влади ФРН і вважає обіцянки АдН відповіддю на всі перелічені проблеми. "Німеччина перебуває на критичному етапі - її майбутнє балансує на межі економічного і культурного колапсу", - переконаний мільярдер.

На сайті Die Welt колонка Маска була опублікована разом із коментарем головного редактора газети Яна Філіпа Бурґарда (Jan Philipp Burgard). "Це текст, який закликає заперечувати", - було написано у вступі. "Діагноз Маска правильний, але його терапевтичний підхід, що лише АдН може врятувати Німеччину, фатально помилковий", - заявив головний редактор.

На сайті видання також з'явилася колонка очільниці відділу "Суспільне і соціальне" Франциски Циммерер (Franziska Zimmerer). Та розповіла про статтю Маска і про те, що "багато колег виступали проти публікації, зокрема і я". Очільниця відділу коментарів Die Welt Єва Марі Коґель (Eva Marie Kogel) оголосила про звільнення на знак протесту.

Журнал Der Spiegel повідомив, що публікацію колонки Маска "організував" глава видавництва Axel Springer Матіас Депфнер (Mathias Döpfner).

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