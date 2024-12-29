Німецькі політики критикують статтю Маска про АдН

Лідери провідних партій ФРН розкритикували Ілона Маска за статтю в Welt am Sonntag з підтримкою "Альтернативи для Німеччини". Сама партія вже зробила агітаційні постери з цитат мільярдера.

Представники найбільших партій Німеччини розкритикували в неділю, 29 грудня, опубліковану напередодні в газеті Welt am Sonntag колонку американського мільярдера Ілона Маска, де той підтримав правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

Критика з боку основних партій

Співголова СДПН Заскія Ескен (Saskia Esken) сказала агентству Reuters, що "наша демократія сильна, і її не можна купити". "Будь-хто, хто намагається вплинути на наші вибори ззовні, будь-хто, хто підтримує таку антидемократичну й антигуманну партію, як АдН, незалежно від того, чи організовано цей вплив державою Росія, чи через концентровану фінансову та медійну владу Ілона Маска та його друзів-мільярдерів у раді директорів видавництва Springer, повинен розраховувати на наш жорсткий опір", - додала вона.

"Передвиборче звернення Ілона Маска є агресивним і самовпевненим", - сказав медіагрупі Funke голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС), лідер фракції ХДС/ХСС у Бундестазі та кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц (Friedrich Merz). "Я не можу пригадати співставний випадок втручання у виборчу кампанію дружньої країни в історії західних демократій, - продовжив Мерц. - Уявімо на хвилину цілком виправдану реакцію американців на настільки ж односторонню статтю відомого німецького підприємця в The New York Times на користь обрання аутсайдера американської президентської виборчої кампанії".

"Нашій демократії шкодить, коли пан Маск, китайська держава чи московські фабрики тролів підточують наш демократичний дискурс. Тому це так і подобається правим екстремістам з АдН. Наше завдання як демократичних сил - зупинити це", - написав у соцмережі Х голова передвиборчого штабу партії “Союз-90/Зелені" Андреас Аудреч (Andreas Audretsch).

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Інші голоси "за" і "проти" статті Маска

"Передвиборча реклама правої екстремістської партії, оформлена як журналістика. Лестиве дистанціювання, яке зовсім не є таким. Ігнорування внутрішньої редакційної критики. Усе це неймовірно", - цитує Reuters заяву голови Спілки журналістів Німеччини Міки Бойстера (Mika Beuster).

Стриманішу оцінку дала економістка Вероніка Ґрімм (Veronika Grimm) - членкиня "ради мудреців" при уряді Німеччини. Вона назвала дискусію, що розгорнулася, "насправді хорошою, тому що дуже важливо, щоб ми всі зараз зайнялися політикою". "Немає сенсу придушувати дискусії про АдН та її теми. Її необхідно вести. І цим також можна керувати", - сказала Ґрімм.

Сама АдН очікувано позитивно сприйняла колонку Маска і вже зробила агітаційні постери з цитатами зі статті. Один із них мільярдер розмістив у себе в X, помилково назвавши німецьку газету Weld, а не Welt.

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Про що написав Маск у статті для Die Welt

У колонці для Die Welt Маск пише, що німецька економіка "загрузла в бюрократії і задушливих правилах". Він критикує міграційну та енергетичну політику влади ФРН і вважає обіцянки АдН відповіддю на всі перелічені проблеми. "Німеччина перебуває на критичному етапі - її майбутнє балансує на межі економічного і культурного колапсу", - переконаний мільярдер.

На сайті Die Welt колонка Маска була опублікована разом із коментарем головного редактора газети Яна Філіпа Бурґарда (Jan Philipp Burgard). "Це текст, який закликає заперечувати" - було написано у вступі. "Дігноз Маска правильний, але його терапевтичний підхід, що тільки АдН може врятувати Німеччину, фатально помилковий" - коментував головний редактор.

На сайті видання також з'явилася колонка очільниці відділу "Суспільне і соціальне" Франциски Циммерер (Franziska Zimmerer). Та розповіла про статтю Маска і про те, що "багато колег виступали проти публікації, зокрема і я". Очільниця відділу думок Die Welt Єва Марі Коґель (Eva Marie Kogel) оголосила про звільнення на знак протесту.

Журнал Der Spiegel повідомив, що публікацію колонки Маска "підлаштував" глава видавництва Axel Springer Матіас Депфнер (Mathias Döpfner).