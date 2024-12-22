Шість німецьких партій уклали угоду про чесні вибори

Шість німецьких політичних партій уклали угоду про чесні вибори. Сторонами угоди, про яку було оголошено у неділю, 22 грудня, стали консервативні Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС), Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), партія "Союз 90/Зелені", Вільна демократична партія (ВДП) та Ліва партія.

В укладеній угоді політичні сили домовилися, зокрема, під час передвиборної боротьби утримуватися від особистих образ, не застосовувати насильства проти агітаторів, протидіяти екстремістським заявам і не поширювати завідомо неправдиві твердження, включаючи генеровані за допомогою штучного інтелекту (ШІ) так звані "глибокі фейки" (deepfake).

"Союз Сари Ваґенкнехт", як і АдН, лишився поза угодою

В угоді також зафіксована відмова від співпраці з ультраправою "Альтернативою для Німеччини" (АдН) та партіями, які не стоять на засадах вільного демократичного базового порядку.

Учасницею угоди про чесні вибори відмовилася стати партія "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ). Як пояснив її генеральний секретар Крістіан Леє (Christian Leye), така угода є несправедливою, допоки її учасники "поширюють неправдиві звинувачення щодо ССВ".

Угоду про чесні вибори запропонувала СДПН і розпочала відповідні переговори з усіма партіями Бундестагу, окрім АдН. У переговорах брала участь і партія "Союз Сари Ваґенкнехт".

Розпад урядової коаліції у ФРН

Урядова коаліція, до якої входила СДПН, ВДП та партія "Союз 90/Зелені", розвалилася на початку листопада. 6 листопада канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) оголосив про звільнення міністра фінансів, голови ВДП Крістіана Лінднера (Christian Lindner), після чого майже всі міністри від цієї політичної сили заявили, що добровільно складуть свої повноваження.

16 грудня Бундестаг висловив вотум недовіри уряду Шольца. Очікується, що президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) оголосить рішення про розпуск Бундестагу 27 грудня. Позачергові вибори до Бундестагу мають відбутися 23 лютого.